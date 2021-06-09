後疫情時期各國逐漸解封，報復性消費帶動需求高升，引發市場對通膨的隱憂，德意志銀行（Deutsche Bank）警告，通膨看似會隨著經濟回復到疫情爆發前之後，逐漸消失，但實則有可能在未來幾年持續存在，如一顆定時炸彈。

新冠疫苗在歐美國家大量施打後，經濟復甦力道強勁，解封後人們報復性消費帶動各類需求節節攀升，全球原物料飆漲，同時也引發通膨的疑慮；Costco財務長蘭提（Richard Galanti ）曾對此發出警訊，通膨現象觸目皆是，「更高的勞動力成本、貨運成本、運輸需求、貨櫃短缺和港口堵塞等一系列個類產品的需求暴增，再從晶片一直到石油、化學品的供應短缺，商品價格隨之上漲」。

據《CNBC》報導，德意志銀行發布一份和華爾街不同調的報告，「未來將會證明，過度專注在財政刺激措施上，而忽視通膨隱憂將釀下禍根，即便短期不會出問題，在2023年後也將出現禍端」。

分析報告中也將問題指向美聯準和其政策的框架中，「為了美國經濟復甦，而容忍通膨的升溫」，德意志認為，美聯準在通膨上升，才不得不緊縮政策的想法，這想法將造成恐怖的影響。

德意志銀行經濟學家David Folkerts-Landau等人表示，「繼續拖著的後果將對經濟和金融活動造成更大的破壞」，甚至有可能導致經濟嚴重衰退，並引發全球金融危機，其中尤以新興市場影響最為嚴重。

針對因應通膨的措施，美聯準認為，除非有「實質性的進一步發展」，否則不會提高利率或縮減資產債購，而多位官員也表示，目前離這個條件還很遠；除此之外，即便消費者物價指數（CPI）和個人消費支出物價指數（PCE）都高於美聯準2%的通膨標準，但美聯準表示，「現階段通膨上升只是暫時的，一旦疫情趨緩後，通膨就會緩解」。

然而德意志銀行對此卻有不同的看法，直指財政刺激措施和基礎經濟的轉變將使的通膨升溫，美聯準還沒做好準備應對；David Folkerts-Landau表示，「儘管現在尚未發生，通膨危機也將於未來引爆，忽視通膨等同在全球經濟綁一顆定時炸彈，爆炸後可能帶來毀滅性影響，尤其對社會上最弱勢的族群而言」。

美國4月消費者物價指數（CPI）月增0.8％，高於市場預估的月增0.2％，也高於3月的月增0.6％；此外，4月CPI年增4.2%，同樣也超出原先分析師所預估的3.6%，也較3月的年增2.6%高出許多，年增幅創下逾12年以來新高，不過也加劇金融市場對通膨的疑慮。

另外，除食物、能源價格後，4月核心CPI月增09.%，遠高於3月的月增0.3%，以及預估的0.3%；按年來看，4月核心CPI年增3%，也高於3月的年增1.6%，和原先預估的年增2.3%。

(中時新聞網)