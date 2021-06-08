元大金控8日深夜再發聲明，子公司元大銀行一名法金同仁，經「臺灣社交距離」APP通知與確診者有接觸後，自行就醫快篩及進行核酸檢測，今日查詢檢測結果為陽性。對此元大銀行表示，除提供該位同仁必要協助外，已依照政府防疫指引執行相關作業，且該位同仁自5月29日居家辦公起即未再進入辦公區域，對營運及業務均未造成影響。

元大銀指出，在同仁自主通報後，立即啟動防疫作為，包括：持續給予該同仁關懷協助；對該同仁接觸對象進行疫調分級匡列接觸同事，並將於全數進行快篩或核酸檢測為陰性後始得上班；辦公場所立即全面安排清潔消毒及其他必要作為；啟動備援分行支援機制以服務客戶，盡力確保營運不中斷。

元大金控指出，和及子公司實施居家上班、異地辦公等分地分流作為，已將辦公室人員減少，同仁間接觸機會降低，將持續以高強度防疫作為，確保同仁工作環境與營運場地健康安全。

(工商 )