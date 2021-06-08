拜登政府今年2 月 24 日宣布對美國4種關鍵產品供應鏈進行100天調查，分別為半導體、電動車電池、稀土以及藥品等，在白宮官網公布了這份調查最新報告，外媒也指出，拜登政府將成立一個專責小組，設法解決美國經濟的影響。至於半導體部分，拜登政府強調與日韓合作，反而全球晶圓代工龍頭台積電總部位於的台灣，卻沒被提及。

這份調查報告指出，美國總統拜登於2月24日簽署一份行政命令，要求調查新冠肺炎的疫苗與其他基本用品生產，使超過 1.37 億美國人能夠獲得全面的疫苗接種；拜登政府還與半導體企業合作，確保供應鏈管理實踐的改進，隨著時間的推移，可以加強半導體供應鏈；美國國防部已宣布投資，擴大大陸以外最大的稀土元素開採與加工公司投資，加強對再生能源建設的原物料穩定來源；拜登政府也致力於解決美國供應鏈與關鍵設施等關鍵網路漏洞，藉此改善改善國家網路安全。

外媒指出，拜登政府預料對供應鏈問題建立一個小組，將由美國商務部長 Gina Raimondo、運輸部長 Pete Buttigieg、農業部長 Tom Vilsack領導該小組，解決房地產原物料供應與營造、半導體、交通運輸以及農業糧食等問題，預計提出一份250頁的報告，以及建議清單。

拜登政府也對4大關鍵產品100天調查供應鏈評估結果報告，包括半導體製造和先進封裝、電動車的大容量電池、稀土等關鍵礦物，以及藥品生產原物料，解決近期供應鏈中斷問題，努力解決美國供應鏈脆弱性和增強彈性，這是在新冠肺炎嚴重衝擊全球供應鏈後，美國政府致力解決美國本土量能不足的問題。

針對半導體部分，該報告指出，美國商務部支持民營企業對於美國半導體製造與研發約750 億美元直接投資，促進半導體生產商、供應商和最終用戶之間的交流。報告還提到，最近與日本和南韓的合作取得成功基礎上，包括擁有先進技術的南韓企業宣布對美國半導體投資超過 170 億美元，政府將加強與盟友和合作夥伴的接觸，以促進公平的半導體分配、增加生產，促進增加投資。

然而，在美國宣布大舉投資的台積電，以及全球半導體製造重鎮的台灣，卻未在報告被提及。台積電2021技術論壇提及，台積電總裁魏哲家指出，亞利桑那州的投資項目將名列台積電晶圓21廠，投資120億美元，作為生產5奈米製程的基地之一，預計2024年開始量產，月產能為2萬片。

預料將超過台積電在台灣的廠區總面積，並超過竹科面積一半，並透露未來有機會將在美國繼續擴產。台積電4月法說證實，今年資本支出上調至300億元，未來3年將投資1000億美元增加產能。

台積電今年也多次參與白宮舉行的車用晶片會議，台積電當時在會後表示，在強勁需求壓力下，已經採取前所未有行動，全力支援汽車供應鏈，今年微控制器(MCU)將增產6成，解決車用晶片缺貨問題。

台積電目前在亞利桑那州新廠已經開始動工，至於市場3月就開始傳聞台積電總共在美國建立6座晶圓廠，月產能將達10萬片，台積電則是一再強調，不評論市場傳言。

然而，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）先前受訪表示，拜登政府的大規模基建法案，在全力抵抗與北京當局的競爭，改善美國的教育系統與基礎建設，以及加強美國製造業振興，並且跑過大陸、投資美國本土產業。雷蒙多7日接受媒體訪問時表示，「約莫未來一年」全球半導體短缺仍將是「日常的挑戰」。

雷蒙多先前受訪也不斷提及，將推出約520億美元補助美國半導體供應鏈建立，相關資金將在美國興建6~7座的晶圓代工廠，讓美國不會過度依賴單一公司或國家，外媒分析，這裡指得就是台積電跟台灣。在這份美國強化供應鏈調查百日檢討報告中也提及，美國與主要盟友過度依賴台灣供應半導體，甚至美國人工智慧國安委員會（NSCIA）也曾警告，美國過度依賴半導體進口，尤其是台灣。

(中時新聞網)