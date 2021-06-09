國產疫苗何時上市，近期引起國人熱烈討論，中研院院士陳培哲近日自爆，已辭去國產疫苗審查委員，坦言該委員會已不能維持獨立與專業性，且最大困難就是來自蔡英文總統。而資深媒體人周玉蔻則批評他「發言嚴重違反專業倫理」。對此，藥師林士峰直言，近期開始出現不只一個陳培哲的負面新聞，「抹紅又抹黑」，有沒有覺得這劇本很熟悉？

藥師林士峰。（圖／取自林士峰臉書）

藥師林士峰8日臉書表示，陳培哲說大部份國家疫苗策略都是分散風險，會採取兩到三個技術平台，但「台灣都賭在蛋白質，民進黨政府就是不相信科學！」國產疫苗包含高端、聯亞、國光的次單位疫苗要能在短期上市的計畫實在不容樂觀，畢竟同樣連知名美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）所研發的蛋白質次單位疫苗，至今都尚未獲審查認證，台灣又如何做到？陳培哲直指「國產疫苗，7月絕對不可能做出來」。

接著周玉蔻7日透過臉書批評，「陳培哲身為衛福部食藥署武漢肺炎疫苗專家會議委員，近日卻攻擊國產疫苗，加上是關鍵解盲階段，發言嚴重違反專業倫理已請辭，未來應該『無法避免相關觸犯法律的訴訟』。」

陳培哲對此解釋，他早於5月底就請辭，指辭職原因就是擔心審查委員會難以秉持獨立性，「審查最大的困難就是來自『蔡總統』」，陳培哲受訪強調：「我不後悔講了真話」。

藥師林士峰表示，有沒有覺得這劇本很熟悉？當有強而有力的質疑聲出現時，執政黨沒辦法解釋為什麼蔡總統能在國產疫苗還沒完成二期試驗，就宣布可望在七月底開始第一波施打。然後先針對質疑者扣上無法避免的法律訴訟，嚇阻其他人再有一樣的舉動，然後再針對質疑者人格抹殺，意圖把質疑者洗成負面形象，連帶把他質疑的點也洗成「負面陰謀論」。正所謂解決不了問題就解決發現問題的人。

日前，陳培哲說大部份國家疫苗策略都是分散風險，會採取兩到三個技術平台，但「台灣都賭在蛋白質，民進黨政府就是不相信科學！」 國產疫苗包含高端、聯亞、國光的次單位疫苗要能在短期上市的計畫實在不容樂觀，畢竟同樣連知名美國生技公司諾瓦瓦克斯（No... 由藥師林士峰發佈於 2021年6月8日 星期二

(中時新聞網)