新加坡學者吳尚蘇8日指出，先前中國大陸16架軍機編隊進入馬來西亞海事轄區及亞庇飛航情報區一事，讓外界更加關注戰機數量不足、戰備狀態不佳、機隊更新速度緩慢，且缺乏預算的馬來西亞皇家空軍，是否有能力對抗大陸進一步的空中威脅。

新加坡南洋理工大學「拉惹勒南國際關係學院」（Rajaratnam School of International Studies, RSIS）研究員吳尚蘇，8日投書「亞洲新聞台」（Channel News Asia），稱中國大陸運20、IL-76運輸機等16架軍機5月31日編隊進入馬來西亞海事轄區及亞庇飛航情報區後，外界不僅相當關注此事件，也擔憂這是否代表未來大陸軍機於相關空域的活動會更加頻繁。吳尚蘇認為，此事可能刺激馬來西亞政府，將軍事現代化方向轉回因應傳統國家威脅。

由於經濟成長緩慢，且馬來西亞沙巴州（Sabah）的拿篤（Lahad Datu）地區，於2013年爆發與菲律賓「蘇祿蘇丹王國」武裝份子之間的武裝衝突，讓馬來西亞軍事現代化方向轉為加強反叛亂作戰能力，包括採購MD-530G 輕型攻擊直升機等，導致馬來西亞空軍昂貴的主力戰機，成為削減預算的最佳目標。

吳尚蘇指出，即使F-5E/F和MiG-29N已陸續退出作戰第一線，但自2003年採購18架俄製Su-30MKM戰機以來，馬來西亞空軍便未曾再引進新戰機，目前主要戰力除Su-30MKM外，僅有8架美製F/A-18D大黃蜂（Hornet）戰機和13架英製鷹式208型（Hawk 208）輕型戰機。

由於缺乏經費，這些戰機長期面臨維護問題，戰備狀態不容樂觀。且若未來中國大陸頻繁派出速度遠高於運輸機的超音速戰機，鷹式戰機將難以因應，對Su-30MKM和F/A-18D機隊造成更大壓力，顯示馬來西亞空軍應盡速採購新戰機。

馬來西亞空軍目前存在多用途戰機（MRCA）和輕型戰機（LCA）等2個戰機更新計畫，但前者已被推遲，後者則進展緩慢；先前曾傳出大陸和巴基斯坦聯合設計的JF-17「梟龍」戰機，有望贏過南韓FA-50和印度「光輝」（Tejas），獲得馬來西亞空軍的青睞，不清楚本次事件是否會造成影響。

(中時新聞網)