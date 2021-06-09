為了讓台北市民以及在台北打拚、生活的人尋得合宜的居住空間，台北市政府啟動「只租不售」的社會住宅興建計畫，提供合理且可負擔的居住選擇，滿足更多人的居住需求。

過往多數民眾認為社宅是政府興建給弱勢群體居住的房子，連帶對社宅產生負面觀感。為了扭轉這樣的偏見，台北市政府將托育中心、老人日照中心、就業服務站等社福據點導入社宅，創造讓附近居民走入社宅的誘因。

打破藩籬傳遞家的想像

為加速弭平刻板印象形成的隔閡，讓新、舊住民有更多對話，台北市都市發展局首先與帝門藝術教育基金會合作，在文山區興隆社宅D1 與D2、萬華區青年社宅、南港區東明社宅及松山區健康社宅共5 處社宅基地， 執行「藝居⸺家的進行式」社宅公共藝術計畫。

這項計畫集結了21 組藝術家團隊，透過藝術創作深入在地，與居民有更多的互動和對話，不僅打破原有的藩籬，促發社區、環境及社會間的連結，更傳遞群眾對於家的各種想像。

與民眾攜手創造「家」的作品

坐落於興隆社宅D2 的大型公共藝術作品〈移動博物館〉，是藝術家涂維政花了一週時間，開著胖卡，行經興隆社宅D2、南港東明扶愛家園、景美星靚點花園飯店、萬華青年公園水運館、大安森林公園及健康社宅等6 處，以移動的方式開設工作坊，向上百位民眾徵求、拓印他們與家有關的物件，並以行李箱裝載，正如同居住在社宅的居民，也是用行李箱帶著他們生命所累積的故事來到這裡。

談起作品的設計理念，涂維政表示，台北市社宅居住年限最長6 年，對於社宅居民來說，家是移動的，於是決定把「移動」作為作品的核心精神。有別於許多公共藝術作品是由藝術家獨立完成，涂維政在醞釀作品的過程中，便期待這項作品不只是他的創作， _而是他與參與的民眾「創意的總和」。

而位於健康社宅穿廊的公共藝術作品〈居住履歷〉，則是藝術家秦政德透過開設工作坊，邀請健康社宅的住民以及鄰里居民一起參與，從認識彼此開始，透過色紙拼貼、地圖尋索以及書法書寫的方式，循序漸進地回顧自己的生命故事；最後透過鐫刻，將這些參與者的字跡、故事刻在石板上，再與健康社宅的昔日建材並置，象徵連結過去與現在，構成松山區居民共享的生命居住旅途紀錄。同樣在健康社宅，還有以老樹與人的意象創作〈翩翩〉、運用眷村花格磚和植栽創作的〈花磚聚落〉等，讓過去和現在產生對話感，建構住民對於場域的歸屬感。

興隆社宅D2 的公共藝術作品〈移動博物館〉，結合民眾的記憶與創意。（圖／台北市都市發展局）

以「家」布局公共藝術藍圖

此外，都市發展局也為其餘的35 處社宅基地提出「以家為核心⸺Home to All 」的公共藝術藍圖前導計畫，透過一系列論壇、座談會及工作坊的舉辦，探討出更多讓公共藝術參與社宅的可能性。

公共藝術藍圖的推動活動，包括邀請紐約市文化局百分比公共藝術基金會主任Kendal Henry，以「公共藝術的社會參與及社會影響力」為題，分享他在執行公共藝術方面的經驗；由國立交通大學建築所教授龔書章主持，邀請10 位來自不同領域的文化藝術工作者分享、反思對社宅公共藝術的想像；由國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授殷寶寧，及國立台北科技大學建築系副教授林靜娟共同主持，邀請不同領域的專家，探索社宅公共藝術如何在原社區建立起溝通平台等。另外，也舉辦社宅公共藝術活動季「我們也可以這樣」線上展覽，期待透過一系列整合線上、線下的宣傳活動，促成大眾對社宅與公共藝術的關注與討論。

台北市的社宅公共藝術不只扮演著環境妝點的角色，更促成居民更多對話、交流的契機，透過社宅的創新與改造，台北的居住文化與城市美學正持續改變中。

藝術家秦政德以工作坊形式，邀請社宅與附近住民，搭配社宅建材，一同書寫自己的故事，共造出健康社宅的〈居住履歷〉。（圖／台北市都市發展局）

健康社宅公共藝術〈花磚聚落〉轉化眷村植栽與花磚格，創造出一個歷史記憶與對話的步道。（圖／台北市都市發展局）

在市府的創新和努力下，社宅翻轉過往的負面印象，成為城市美學新風景。（圖為健康社宅公共藝術作品〈翩翩〉）（圖／台北市都市發展局）

(本文摘自《台北畫刊6月號641期》)

《台北畫刊6月號641期》

(中時新聞網)