你感覺自己吃少動多，體重還是降不下來？你小的時候很瘦，現在才開始逐漸變胖？還是從某個時期開始，體重就直線上升？你的家人都瘦瘦的，只有你一人特胖？只要選中一個，就表示你的體重基礎閾值被墊高了。若不想瘦了身體卻失去健康，這本書可以協助你重啟身體，瘦得健康美！

【精彩書摘】

「能量守恆定律並非減重的全貌」，過往的減重習慣，不外乎節食、運動、計算卡路里。若我說這些並不是減重的策略，總要提出證據跟理由！ 是的，現在我要開始帶領你探索，過往那些被認知跟灌輸在我們腦袋裡頭永恆不變的真理，到底出了什麼錯？準備好顛覆你的觀念了嗎？

●迷思：暴食，會造成肥胖？

在下午茶餐廳，很常聽到年輕美女的對話：「昨天跟朋友吃了麻辣火鍋，今天站上體重機就發現體重多了1公斤，太可怕了！我可能要三天不吃飯才有辦法瘦回去了。」

除了下午茶的情境題外，過年後大吃大喝胖了5公斤、出國旅遊度假吃太多太過放鬆胖了3公斤，這些都是常在我們生活周遭聽到的故事，我們都聽習慣了，但你有沒有曾經認真追蹤一次這個發胖朋友6個月後的體重呢？還是胖的嗎？還是體重早已回到原本的標準？

其實相信你仔細回想後會發現，多數跟你抱怨的朋友，在半年後的聚餐見面時早已回到原本的身材。

其實我們腦袋中早就習慣了這樣的情境，但你卻忽略了一個重要的事實：如果我們暴食或攝取過多熱量會造成體重上升，那這些人6個月後有很高的機會依然是個胖子，或需要花很大的力氣才能將多餘的體重甩掉，然而若你細心注意、甚至問問他們，有幾個人是認真減重的？還是其實他們根本沒有花什麼力氣在減重上，但體重就自然而然地回復正常了。

確實，攝取過多的熱量，會造成短暫性的體重上升！但我要告訴你一件不可思議的事情：其實我們先天具有保護機制，身體會偵測到過多的熱量，然後啟動對應策略去消耗卡路里。

早在1999年就有文獻期刊提出這個發現，而且還是發表在相當著名的《科學》（Science）期刊中。這個研究找了16位本身沒有肥胖問題的受試者，讓他們平均每天攝取多1000大卡的熱量，持續8週時間。

觀察發現，這些受試者增加了非運動燃燒脂肪的活動量（Non-Exercise Activity Thermogenesis, NEAT，即透過日常生活中的瑣事來燃燒脂肪，例如站立、走路或多動），而這樣的活動量增加讓身體的體脂肪不易儲存；因此儘管長達8週攝取高熱量，也沒有刻意做燃燒卡路里的高強度運動，但肥胖問題並沒有發生在他們身上。

其實我是要告訴你，「變胖」有一個需要確定的資訊：「你是短期的體重上升？還是持續性的長期體重上升？」

你認為沒有差別？錯了，其實短期的體重上升跟長期的體重上升，在意義上相差極大。過去對暴食會產生體重上升的認知，其實並沒有出太大的錯誤，錯是錯在我們認為這樣的肥胖會「持續」。

短暫的暴食會產生短期肥胖，但將時間拉長到3個月或6個月，你會發現身體會用自己的方式，將這些多餘的熱量給代謝掉（但我剛剛說過，必須要在你是個健康人的前提下）！

我再換個角度說好了，如果你是在短期吃進大量的食物而造成肥胖問題，那就不用擔心，你的體重會慢慢回到正常值。

但是，若你總覺得自己的體重持續在上升中，就千萬別再歸咎於攝取過多熱量上了！ 許多人將肥胖的理由歸咎於飲食的卡路里，越發胖、吃越少，小心你的身體終究會進入一種惡性循環。

吃得很少但仍然是胖子的你，不要再糾結於過去的卡路里概念了，因為那根本不是你胖的原因！找到原因，你就可以遠離吃很少，卻仍然發胖的宿命。

(本文摘自《其實你胖得很冤枉》/圓神出版)

【作者介紹】

陳欣湄

減重門診醫師、營養醫學專家、插畫家、特約專欄作家。

《其實你胖得很冤枉》書封。（圖／圓神出版提供）

(中時新聞網)