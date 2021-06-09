【回憶殺】名導張藝謀名聲響亮，執導過無數經典作品，在華人電影發展史上有重要貢獻，自古才子多情，張藝謀至少有7名子女，和他有過一段情的「謀女郎」更是不勝枚舉，其中最知名的便是第一任妻子肖華、影后鞏俐和現任妻子陳婷，當年他和鞏俐的婚外情鬧得轟轟烈烈，最後卻情歸小31歲的圈外人。

張藝謀和第一任妻子肖華是初中同學，他們作為一群知識青年，時常一起參加學識運動，當時張藝謀和肖華住在同個窯洞裡，常為對方燒水洗頭，2人日久生情，儘管後來曾經歷過遠距離戀愛，但肖華始終是死心踏地，2人結婚後生下女兒張末，張藝謀考進北京電影學院攝影系，畢業後便進入影視圈幕後當起攝影師。

肖華無悔地陪伴並沒有換來張藝謀的真愛不變。（圖/翻攝自微博）

張藝謀對肖華疼愛有加，每次出差回來總是會帶禮物給她，1987年，張藝謀因拍攝《紅高粱》和鞏俐相識，2人天雷勾動地火，很快展開地下戀情，某次肖華在張藝謀口袋發現鞏俐寫的情書，一切終於曝光，但她始終不願離婚，直到張藝謀以《紅高粱》得獎從柏林電影節回國後，夫妻倆正式談判，張藝謀坦承他的感情已經回不來了，心灰意冷的肖華終於點頭離婚。

張藝謀和鞏俐當年愛得轟轟烈烈。（圖/翻攝自微博）

1989年，張藝謀和鞏俐的感情曝光，張藝謀出車禍腿部骨折，讓2人的感情變得更堅定，然而這段期間，鞏俐無數次希望張藝謀能娶她，都被張藝謀拒絕了，張藝謀還曾說：「結婚不就是一張紙嗎？你為什麼非得看重這張紙呢？」2人對結婚到最後都沒有共識，1995年，張藝謀和鞏俐正式分手，4年後張藝謀和小31歲的陳婷相戀，隨即結婚生下2男1女，至今恩愛。

張藝謀情定小31歲的陳婷。（圖/翻攝自微博）

許多人都好奇陳婷不僅沒名氣也沒才華，為什麼卻能讓張藝謀定下來，事實上，陳婷從18歲開始就跟著張藝謀，但張藝謀始終沒有對外公開她的身份，期間花邊新聞頻傳，陳婷卻從沒抱怨過，專心相夫教子，默默成為張藝謀背後的女人，如今年屆71歲的張藝謀除了拍電影之外，所有的時間都拿來陪伴家庭，也算是苦盡甘來。

(中時新聞網)