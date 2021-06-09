黃心皓

2020年初於台北開設酒吧「一時無酉」，空間主打日式侘寂（Wabi-Sabi）的幽靜美學，並販售無酒精調飲（Mocktail），為城市人提供一處輕鬆交流的平台。

疫情下的台北人，暫時被迫取消下班後的消遣，繁忙的生活回歸平淡，因而多了與自己對話的時間、和家人相處的機會。藉由酒吧主理人分享在家喝一杯的愜意，享受舉杯的談心時光，以及與品飲攸關的大小事。

在某些人的日常生活裡，「小酌」是愜意的表現方式之一。黃心皓並非因為愛喝酒，才以調酒師為志業，反倒是熱衷調酒世界裡的風味變化與層次堆疊。對他而言，酒吧只是人與人之間產生連結的平台，酒精不是他認為的必要媒介，因此，他的酒吧反而以無酒精調飲為主打，試圖照顧到不善飲酒的客人，「我希望讓純粹想感受酒吧氛圍的人們，一同體會品飲的樂趣。」黃心皓說。

疫情期間雖不能前往酒吧，但居家小酌，也能享受品飲的樂趣。特別是能夠根據當天心情、烹煮的料理，又或是家庭成員的組合，來決定想喝的調酒，營造隨興卻又保有自我風格的品飲節奏。他認為居家品飲享受的是與自己或身邊親近的人相處的時光，倘若親自調飲，還能體會「自己動手做」的生活儀式感。黃心皓歸納自己與客人的心得說：「居家品飲的優勢，一是喝完可以倒頭就睡，二是價格上的優惠。」

疫情期間，家裡待久了難免鬱悶，此時，親自動手調製一杯飲品，既可轉移注意力，又能增添生活情趣。特別在這非常時期，多了與家人相處的時光，家庭的氣氛亦能藉由居家調飲，帶出不同的心情轉變。以無酒精調飲為例，他說：「對家庭客群而言，無酒精調飲不論老人、小孩都能一同享用，且能讓孩子參與製作過程，共享調製的趣味。」

至於什麼樣的心情搭配什麼樣的調飲，往往因人而異，黃心皓以自身習慣分享，他會在看書、看電影、甚至工作的時候，純飲酒精濃度較高的酒款，一來微醺的狀態能令他提升專注力，二來對事物的感受力會更加深入。

有酒精也好，無酒精也行，居家品飲的初衷與目的，純粹是從中享受親自動手做的樂趣和品飲時刻的愜意。當問及居家調酒時的注意事項，他表示：「輕鬆就好！如果在家調酒還要那麼龜毛，也太累了吧。」如同每日早晨為自己沖一杯咖啡般，每日為自己或身邊的人調製一杯飲品，會是更加貼近彼此的相處模式。在疫情未歇的日子裡，居家生活依舊能靠自己的雙手，調製出簡單、愜意的時光。

Chill大使推薦─簡易居家調飲

Highball使用威士忌與氣泡水以1：3比例調製（約威士忌60毫升、氣泡水180毫升，也可依個人口味調整），清爽的Highball是非常好的佐餐調飲，尤其搭配味道較重的漬物、堅果、炸物等，都相當對味。（攝影／黃心皓）

在家如何輕鬆調出Chill風味？與Chill風味最合拍的簡易料理、外送點心又是什麼？酒吧主理人黃心皓分享了居家調飲也能多加著墨的細節，並推薦幾款入門調飲，提供讀者在疫情嚴峻的這段期間，有品質地享受居家生活。

# 放鬆身心，喝一口Highball的沁涼

黃心皓表示，自己受日本前同事的影響，下班後總喜歡來一杯「Highball」，爽快的氣泡和香氣芬芳的威士忌，洗滌了整天忙碌的心靈。Highball使用威士忌與氣泡水以1：3比例調製（約威士忌60毫升、氣泡水180毫升，也可依個人口味調整），清爽的Highball是非常好的佐餐調飲，尤其搭配味道較重的漬物、堅果、炸物等，都相當對味。而在日本深夜劇《深夜食堂》便提到，Highball不僅適合女性飲用，搭配日式唐揚炸雞更是一絕，配合防疫乖乖待在家的人，不妨用萬惡宵夜之最——鹽酥雞來會一會Highball。

# 輕鬆喝，Gin & Tonic無酒精版本

「Gin & Tonic」是一款無負擔的舒爽調飲，有人說評斷一間酒吧的第一杯酒，點Gin & Tonic就對了。這款看似平凡卻暗藏功力的調飲，黃心皓推薦可試著用無酒精的琴酒，以及通寧汽水或氣泡水，以1：3的比例來調製（無酒精琴酒60毫升、通寧汽水180毫升，也可依個人口味調整），之後隨興加入檸檬切片，既爽口又解膩，尤其適合夏天消暑降火氣。

他提到，目前市售的無酒精基酒越來越多元，像是主要進口歐洲獨立品牌飲品的IndieDrinkster便有販售無酒精的琴酒KeverGenever。至於入門的通寧氣泡水可於各大賣場找到，若想選擇高階一些的氣泡水，販售進口商品的百貨超市也有多種品項可以選擇。

細節，是調酒好喝的關鍵

基酒加氣泡水類型的調酒小技巧：

1. 杯子預先冰鎮。

2. 高濃度酒精的基酒先行冷凍，風味更佳。

3. 使用大顆冰塊以減緩融化的速度，保持調酒風味。

4. 倒入氣泡水時避開冰塊，沿著杯壁緩緩倒入，氣泡方能持久。

5. 居家調酒可先以器材需求簡單、容易調製的品項為主。

6. 器材使用簡單的攪拌杯（Mixing Glass）、吧匙（Bar Spoon）即可，進階一些，可考慮購入雪克杯（Shaker）。

7. 若無專業器材，吧匙亦能用攪拌棒或筷子替代。

*飲酒過量，有害健康

輕爽的無酒精版「Gin _ Tonic」很適合在炎熱的夏季品飲。（攝影／黃心皓）

調飲知識的延伸

居家時刻，調飲令人放鬆享受，接下來，將介紹幾部漫畫、書籍、影劇，讓想深入探究調飲相關知識的讀者們，能有更深一層的認識，並從中體驗另一種品飲的樂趣。

# 靜心時光，閱讀調酒書籍

累積酒類知識的最快入門方法，閱讀是平實又能靜心的選擇。《調酒師養成聖典》作者花崎一夫與山崎正信，以專業的文字，講述調酒師的技術與專業，對於想從事調酒工作，或是對調酒文化感興趣的人來說，能更深入了解歷史脈絡。《上田和男的雞尾酒技法全書》以及《洋酒手帳》，書中完整介紹雞尾酒知識、調製手法、技巧解析以及原創酒譜。而以嶄新角度出發的《從科學的角度玩調酒：雞尾酒瘋狂實驗室》，突破了人們對調酒的想像限制，不論是業界人士或單純愛酒的讀者，這本書是值得參考的閱讀選擇。

透過書籍深入的剖析，輔以各種技法的解說，讓初學者成功踏入調酒殿堂。（攝影／黃心皓）

由尖端出版的經典漫畫作品《神之雫》，相當適合對葡萄酒有興趣的品飲人士閱讀。（圖／尖端出版，版權©2005 by Tadashi Agi Shu Okimoto Kodansha Ltd.）

# 沉浸動漫，酒類經典題材

談到與調酒相關的動漫作品，黃心皓說，業界人士肯定口徑一致推薦城安良嬉的《王牌酒保》，以調酒為內容題材，包括喝酒的常識、酒類的知識、酒吧的故事以及更深層的生命意涵，更曾被改編為動畫、戲劇。另外，如以酒種區分，與葡萄酒有關的作品便相當推薦《神之雫》、《侍酒師》、《美酒貴公子》；以日本酒為主的則有尾瀨朗的《夏子的酒》、《藏人》及石川雅之的《農大菌物語》等，皆有扎實豐富的酒類知識。

《酒莊春秋》以墨西哥龍舌蘭老酒莊為故事舞台，劇情也提供了許多龍舌蘭的背景知識。（圖／ Netflix）

透過紀錄片《肯・伯恩斯：美國禁酒令》，可以從中得知許多美國老字號酒商發展的歷史脈絡。（攝影／林冠良）

# 打開感官，為戲劇加分的酒飲

在影劇作品中，調酒多是作為形塑角色性格而使用，例如《007》中詹姆士・龐德（James Bond）手上的「馬丁尼」（Martini）只能搖不能攪拌，展現他率性又不失原則的魅力；《謀殺綠腳趾》的督爺（The Dude）始終拿著一杯「白色俄羅斯」（White Russia）走來走去，成功營造角色悠閒又單純的生活；又或是講到「教父」（God Father），就會聯想到電影《教父》裡馬龍・白蘭度的最愛。

而電視劇集《慾望城市》裡，女主角凱莉愛喝「柯夢波丹」（Cosmopolitan），展現當時紐約女子的時髦面貌；《酒莊春秋》以墨西哥龍舌蘭酒莊的繼承故事為基礎，片中也提到龍舌蘭草的採收與外銷，對於想了解這款酒的人相當有幫助。而單以歷史知識出發的紀錄片《肯・伯恩斯：美國禁酒令》，觀眾能從中了解這項禁令對社會、文化所帶來的影響，頗適合於居家期間細細品味。

從書籍、漫畫、影劇三種媒介來了解酒類的相關知識與歷史，同時一邊喝著自己親手調製的飲品，打造炎炎夏日裡，最舒心自在的居家時光。

*飲酒過量，有害健康

本文作者：LigLin

(本文摘自《台北畫刊6月號641期》)

《台北畫刊6月號641期》

(中時新聞網)