民以食為天，即使在疫情緊繃時刻，為了照顧居家防疫的家人每日三餐，還是免不了要上市場採買。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈特別傳授她的日常生活絕招，還建議防疫期間最適合的衣著形式，只要多注意些小細節，就能幫持維持生活穩定。

《健康療天室》第26集 疫情來襲！居家辦公、上課快要受不了？譚敦慈教你宅出新生活！

●避免染病提升免疫 銀髮族和年輕人的重點不相同

對於慢性病患一旦染疫，恐比其他族群更容易轉為重症，譚敦慈指出，日常該注意的藥物治療，這個時期更不該輕忽，尤其不要因為怕上醫院而任意停藥或是不遵從服藥指示。

至於年輕人也不該仗勢自己平日身強體壯，就忽略正常作息，譚敦慈指出，像是高血壓、高血脂這些問題，不少人根本不自知，居家期間仍要保持運動習慣，讓免疫力維持穩定。

●科學採買法 不用囤積也能吃得健康美味

為了減少到菜市場的次數，採購的量勢必增加。譚敦慈提出她自己施行「科學採買法」，可以迅速採買又不會塞爆冰箱。同樣的科學思維也應用在穿著上，她建議外出最好的衣服是前開扣式，居家的穿著也有最佳組合。完整的內容，都在健康療天室第26集：疫情來襲！居家辦公、上課快要受不了？譚敦慈教你宅出新生活！

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(中時新聞網)