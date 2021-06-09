愛情是兩個人的事情，想成就一段天長地久的感情，除了雙方要百分之百信任彼此，更少不了支持與理解，搜狐網命理專欄點名，金牛座、巨蟹座、天蠍座一旦愛上一個人，就會很癡情又執著，非常有責任感，能夠無條件包容伴侶的一切，為了愛對方，即使受委屈也不會太在意。

▍1.金牛座

土象星座的人性格比較冷淡，因此很多人會覺得金牛座有點冷漠無情，但在戀愛中，金牛座卻會展現出溫暖的一面，願意為對方付出一切。金牛座的守護星是金星，象徵著浪漫、和諧與審美觀。在愛上一個人的時候，金牛座會毫無保留地付出，即使受到傷害，他們也不會放手，願意為愛忍受生活中所有的委屈，不會向對方傾訴或抱怨。

▍2.巨蟹座

巨蟹座的守護星是月亮，象徵著個人情緒，因此巨蟹座的性格偏柔弱，總是溫柔似水、重感情，有著心思細膩的一面。在與人相處的過程中，他們懂得聆聽對方的想法，即使產生爭執，他們也不會斤斤計較，顯得非常大器。巨蟹座位於第四宮田宅宮，象徵他們家庭觀念強烈，不僅顧家還很有責任感，願意為了家庭跟愛人忍受很多事情，不會隨意大發雷霆，總是溫柔體貼地給予對方滿滿的愛。

▍3.天蠍座

天蠍座位於第八宮秘密宮，代表著隱密的東西，因此天蠍座總是給人一種神秘感，沒有人能夠看穿他們的心思，唯有當一個人真正走進他們的內心時，才能發現他們的內在世界有多溫暖。天蠍座的守護星是冥王星，代表著極端，天蠍座對於愛情有著一定的期待，卻不會表現在臉上，在熱戀時，他們可以愛得義無反顧且非常執著，不會隨意變心，當沒有愛意的時候，卻會十分冷淡，形同陌生人。

(中時新聞網)