政府計劃中會有的疫苗總數是3,000萬劑，這數字是怎麼算出來的？是6成國民各打2劑。政府已公佈的11類公費接種對象，人數加起來1,370萬人，大約就是人口的6成。換句話說，50歲以下的一般人，除非台灣意外獲得更多採購外的疫苗，不然是沒得打的。或許民眾會問：自費總可以吧？指揮中心6日晚間特別澄清：沒有自費這回事。陳時中7日更直截了當地說：「現在、以後都不會開放（自費）。」

有別於美、日、新加坡和以色列等國很早就以高於定價的價格或人口倍數的數量搶訂疫苗，台灣是以人口的6成計算下訂。

台灣到底向國內外採購了多少疫苗？指揮官陳時中去年12月30日在記者會上宣佈「指揮中心手上有把握的總共將近2,000萬劑，總目標一定要超過3,000萬劑。」

國內疫苗到貨狀況。(圖/康健雜誌提供）

撇除國外捐贈的疫苗，陳時中口中的3,000萬劑，是透過COVAX平台（全球疫苗取得機制）及直接向國外廠商洽購共約2,000萬劑疫苗，並向國內2家國產疫苗合計採購1,000萬劑。

以高標3,000萬劑計算，其實就是大約人口的6成乘以2劑，大約就是這個數字。

目前台灣總計取得211.5萬劑新冠疫苗，包括AZ疫苗196.5萬劑及莫德納疫苗15萬劑，其中大約72萬劑的AZ疫苗已快接種完畢，其餘疫苗近日也要開打，另外還有美國捐贈的75劑疫苗最近也要運送來台。

不過，其實不用鉅細糜遺地追蹤哪種疫苗到貨多少劑，看一下這個表，就可以知道自己是不是「被規劃」接種疫苗的對象，除非政府的疫苗政策改弦易轍，比方1人2劑變成1人1劑，或意外獲得大量不在規劃內的國外採購或國產的疫苗，否則有大約1,000萬人是打不到疫苗的。

●6/7疫苗全面開打 公費接種順序會再調整

這11類人的接種順序並非一成不變，比方因為長照機構群聚感染擴大及高齡重症病患增加，指揮中心決定將長照機構接種順序提前，第6類「75歲以上」也是新劃分出來的族群，但總人數還是1,370萬人沒有改變。

除了各縣市視疫情而定，開放接種的族群略有不同，還有一些不屬於這11類人，但有可能被列入優先接種對象，譬如洗腎患者及大約3,000多名大學指考人員，另外像是離島因為交通不便且醫療資源較不足，也有機會比本島優先施打。

指揮中心目前研擬的11大類公費疫苗接種對象，大約總計1,370萬人。(圖/康健雜誌提供）

●11大類人即佔6成人口 50歲以下健康成人可能打不到

無論接種順位怎麼調整，仍是這1,370多萬人能夠優先施打，如果以指揮中心規劃大規模接種要達到每週百萬人次接種，大約也要3個多月才能施打完，就算「火力全開」、發揮最高效率、每週打到最高目標值171萬人次，大約也要2個月才能打完，前提是疫苗能夠無縫接軌不中斷。

不過，這些都是最理想的情況，若按照陳時中估計10月達到6成疫苗覆蓋率，大約就是這11大優先對象的總數。因此，如果你是50歲以下身強體健的成年人（目前不建議兒童施打），想打到疫苗恐怕還要再等幾個月，以美國和英國來說，大約都歷時半年才達到5成以上人口完成第一劑疫苗接種。

●公費無望 自費行不行？指揮中心：現在、以後都不會開放

那麼也許民眾會問，自己不是公費接種疫苗的對象，難道自費不可以嗎？之前不是可以讓大家預約自費打AZ嗎？

指揮中心6日晚間特別針對這項疑問發表「澄清」指出：無自費接種規劃，自然無所謂「自費負擔」的問題存在。一紙聲明粉碎了自費接種的幻想。陳時中7日更明白地說：「現在、以後都不會開放（自費），」但當疫苗廠商多的時候，民眾可以自選廠牌。

而之前開放AZ疫苗讓大家預約自費施打，是因為國人對AZ有疑慮，醫事人員接種意願低，在疫苗有效期間逼迫之下，才開放民眾自費；但此一時彼一時，如今疫情變搶手，國內只有疫苗短缺的問題，已經沒有疫苗沒人要的問題，自然沒有自費施打的空間。

由於國產疫苗可能未經三期臨床試驗就緊急授權上市，就有自稱24歲學生身分的網友上網詢問自己何時能打到疫苗？其他網友幽默回道，他可能是「全民公測類」（只能打到國產疫苗，直接作為國產疫苗三期試驗受試者），或者只能等待6成國人打完疫苗，達到群體免疫，換句話說，可能根本打不到疫苗。

(中時新聞網)