近日旺盛水氣為台灣缺水的旱象解渴不少，但傾盆豪大雨卻也讓汗皰疹患者叫苦連天，不少人的汗皰疹從小範圍擴散成大範圍水泡。中醫師鄭愛蓮指出，季節交替和雨季時，是汗皰疹常見好發期，若本身體質偏溼、代謝較慢，身體無法順利排除代謝廢物和多餘水分，皮膚就很有可能在此時出狀況，必須內外同時除溼，確保病情得到控制。

鄭愛蓮表示，汗皰疹通常會局部出現小水泡在手或腳，也有人會出現在嘴角，又有「唇皰疹」之稱，較嚴重的情況可能是四肢都會冒水泡，伴隨著搔癢、刺痛感，有些患者因難以忍受，經常不小心因搔癢抓破水泡，使得患部紅腫或流血，增加感染風險。

鄭愛蓮說明，環境上的溼氣並非完全無法改善，只要做好日常除溼工作，像是使用除溼機，保持屋內清潔乾燥，至少在家期間，病情會較穩定，至於體質本身的溼氣，則需要仰賴日常生活作息、飲食、運動、藥物和物理性治療來改善，且保養順序相當重要。

首先最重要的步驟就是清潔和消毒，若為小水泡且範圍不大，可使用肥皂或中性清潔液清洗患部，沖洗後用乾淨的毛巾擦乾，若出現大水泡且碰到會痛，則可再拿乾淨的縫衣針用火殺菌，並戳破水泡，慢慢按壓將液體擠出來，但千萬不能將破掉的皮撕掉，應直接使用優碘或中藥材特製的消毒藥劑塗抹於患部，最後擦上汗皰疹專用藥物。

然而，對於體質本身溼氣較重的人來說，只改善外部是治標不治本，必須同時排除體內溼氣，注意平時的飲食習慣，避免攝取生冷的食物，像是生菜沙拉、冰品，以及屬性較寒涼的瓜果類食物、海鮮等，燥熱食物如辛辣物、烘焙食品、餅乾等也應少吃，否則會加重搔癢或刺痛感。

鄭愛蓮建議患者，儘量在11點前睡覺，以確保代謝平衡，同時以排溼的中藥調理身體，通常汗皰疹患者的脾胃功能較差，或者元氣不足，因此會連同臟腑功能一起調理，只要五臟六腑運作正常，溼氣自然就能順利排出。

鄭愛蓮提醒，中醫治療汗皰疹前期以排溼為主，後期是調理臟器功能，藉以鞏固療程和體質，但許多患者在中後期發現自己的汗皰疹消失，就疏於回診，其實臟腑功能還未調理完全，日後可能因此反覆發作。因為溼氣不只是水氣，更包含許多黏膩且有毒物質，建議至少治療3到6個月，嚴重者必須有半年以上長期抗戰的決心，才能真正遠離汗皰疹的困擾。

(中時新聞網)