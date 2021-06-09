財信傳媒董事長謝金河在臉書發文，指其好友中經合董事長Peter Liu傳了一篇題為「報應來了，美國陷入嚴重通脹！」的微信文章給他，認為美國將陷入惡性通貨膨脹的危機！但謝金河的看法剛好相反，直言這些年，美國印了大量鈔票，都未達到通脹目標值2%的目標，這一回美國借力使力營造通膨，把壓力帶到中國這一邊，這很可能將是「美中角力雙方過招的第一回合」。

關於美國的通膨，謝金河指出，他看諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）和美國財政部長葉倫（Janet Yellen）都老神在在，且依克魯曼的說法，這一回美國是蓄意營造通膨。謝金河稱，4月的美國CPI拉升至4.2%，這是相對去年最低的基期，而美國這些年還印了大量鈔票，但都沒有達到通脹目標值2%的目標，看來這回美國還借力使力，把壓力帶到中國這一邊！

而在中國大陸方面，謝金河說，近來中國領導人使盡全力壓制通膨，鐵礦砂等價格只是稍有回檔，但油價，銅價都在高檔，鋼價稍有拉回，但跌幅不大。在美國全力營造百年基礎建設及全球致力推動碳中和，原物料價格看起來易漲難跌，這是大趨勢，中國要壓抑原物料價格恐怕很困難。

他提到，中國過去30年來以廉價工資，優越的生產力，為全球生產廉價產品，現在這個優勢走到盡頭，而中國官方最害怕通貨膨脹，這一回美國借力使力營造通膨，傷腦筋的是中國。

另外，謝金河點出大家可能沒有太注意，4月中國的CPI是0.9%，但生產者物價指數（PPI）是6.8%，如果大家把PPI及CPI過去30年的走勢放在一起比對一下，這是1990年以來開口最大的一次。生產者物價上漲，一個是廠商反應成本，也跟著漲價，一個是廠商自行吸收，勢必影響獲利。

謝金河指出，目前這個情況是中央限令企業不能哄抬價格，廠商自行吸收原物料的價格，這是PPI 6.8%、CPI 0.9%的最核心原因。企業漲不了價，很多低毛利的製造業紛紛裁員倒閉，最近這個現象也衝擊內循環的內需產業，例如，全中國最大的火鍋品牌海底撈、呷哺呷哺股價都腰斬。

「人行為了平穩物價，這回放手讓人民幣升值，去年人民幣升值6%，今年又升至6.3左右，企業已大喊吃不消。這個情況跟台灣1990年之前的新台幣升值很像！最近人行要求銀行要增加外匯部位，看起來似不願人民幣升更多。現在看來，通膨的問題在中國的身上。」

謝金河最後強調，過去30年，中國扮演世界工廠角色，也輸出通縮，這回中國可能對全球輸出通膨，原物料價格的上漲可能是長期趨勢！

(中時新聞網)