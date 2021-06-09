為何哈利王子與梅根為女兒命名「莉莉貝」被評為不尊敬？

英國哈利王子與梅根的女兒取名叫莉莉貝．『莉莉』黛安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor），以莉莉貝及戴安娜向英國女王伊麗莎白二世及戴妃致敬，不過英國《獨立報》副總編歐葛瑞第（Sean O’Grady）撰文指出，這樣的名字恐怕會讓祝福變成詛咒，莉莉貝可能一輩子都會成為媒體追逐焦點，被拿來和女王及戴妃作比較。

英國《獨立報》副總編歐葛瑞第7日撰文指出，對王室來說，為新成員取名涉及許多敏感性及意義，包括對歷史、政治致意，或是代表對家族的情感。他認為莉莉貝．黛安娜這個名字確實迷人，而且也選得相當好，同時蘊含歷史及情感層面，紀念莉莉貝有名的祖母及曾祖母。

不過他也指出，以女王及戴妃命名，可能會讓祝福變成詛咒，為莉莉貝的人生增添麻煩，她的名字將會一直引起別人關注，提醒別人她的身份，麻煩小至餐廳訂位，大至找工作。

Lilibet Diana – the name may turn out to be more of a curse than a blessing | @_SeanOGrady https://t.co/Dqp9gBnkhr — Independent Voices (@IndyVoices) June 7, 2021

隨著莉莉貝長大，這個名字只會加深外界對她的興趣，無可避免地吸引媒體入侵莉莉貝的生活，歐葛瑞第寫道，「根據過去悲慟的經驗判斷，她的名字最終可能會變成詛咒，而非祝福。」媒體會對她長得像誰倍感興趣，她是否承襲了戴妃的時尚感？或是承襲了女王的責任感？當然，媒體還會關注她和誰交往。

歐葛瑞第指出，即便是最微不足道的王室成員，大眾對王室一舉一動的八卦渴望仍然是相當驚人的，而且很可能是前所未見的。

另據英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，哈利王子與梅根以女王及戴妃名字為女兒命名，用意雖然暖心，但也被王室傳記作家李文（Angela Levin）評為「無禮」，認為是對女王的「侮辱」，她的理由是，「莉莉貝」是女王非常私密的小名，是專屬於菲立普親王（Prince Phillip）對女王的呼喚，而親王才剛去世不久。即便外界都知道「莉莉貝」是女王的小名，李文仍強調那是專屬於菲立普親王的名字，「那是他特別的名字。」

《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，「莉莉貝」成為女王的乳名，是因為女王還很小時，沒辦法正確念出自己的名字「伊麗莎白」（Elizabeth），只能念成「莉莉貝」，因此父母、祖父母很快地就喚她為「莉莉貝」，已故英國國王喬治六世曾經說過：「莉莉貝是我的驕傲，瑪格麗特是我的快樂來源」（Lilibet is my pride. Margaret is my joy）。

在菲立普親王過世以後，王室攝影師愛德華茲（Arthur Edwards）曾寫道，「我才意識到今後世界上再也不會有人喚她（指女王）『莉莉貝』。」「第6頁」指出，現在哈利與梅根為女兒取名莉莉貝，代表女王的小名將持續存在。

(中時新聞網)