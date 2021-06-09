為何哈利王子與梅根為女兒命名「莉莉貝」被評為不尊敬？

英國哈利王子與梅根的女兒取名叫莉莉貝．『莉莉』黛安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor），以莉莉貝及戴安娜向英國女王伊麗莎白二世及戴妃致敬，不過英國《獨立報》副總編歐葛瑞第（Sean O’Grady）撰文指出，這樣的名字恐怕會讓祝福變成詛咒，莉莉貝可能一輩子都會成為媒體追逐焦點，被拿來和女王及戴妃作比較。

英國《獨立報》副總編歐葛瑞第7日撰文指出，對王室來說，為新成員取名涉及許多敏感性及意義，包括對歷史、政治致意，或是代表對家族的情感。他認為莉莉貝．黛安娜這個名字確實迷人，而且也選得相當好，同時蘊含歷史及情感層面，紀念莉莉貝有名的祖母及曾祖母。

不過他也指出，以女王及戴妃命名，可能會讓祝福變成詛咒，為莉莉貝的人生增添麻煩，她的名字將會一直引起別人關注，提醒別人她的身份，麻煩小至餐廳訂位，大至找工作。

隨著莉莉貝長大，這個名字只會加深外界對她的興趣，無可避免地吸引媒體入侵莉莉貝的生活，歐葛瑞第寫道，「根據過去悲慟的經驗判斷，她的名字最終可能會變成詛咒，而非祝福。」媒體會對她長得像誰倍感興趣，她是否承襲了戴妃的時尚感？或是承襲了女王的責任感？當然，媒體還會關注她和誰交往。

歐葛瑞第指出，即便是最微不足道的王室成員，大眾對王室一舉一動的八卦渴望仍然是相當驚人的，而且很可能是前所未見的。

另據英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，哈利王子與梅根以女王及戴妃名字為女兒命名，用意雖然暖心，但也被王室傳記作家李文（Angela Levin）評為「無禮」，認為是對女王的「侮辱」，她的理由是，「莉莉貝」是女王非常私密的小名，是專屬於菲立普親王（Prince Phillip）對女王的呼喚，而親王才剛去世不久。即便外界都知道「莉莉貝」是女王的小名，李文仍強調那是專屬於菲立普親王的名字，「那是他特別的名字。」

《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，「莉莉貝」成為女王的乳名，是因為女王還很小時，沒辦法正確念出自己的名字「伊麗莎白」（Elizabeth），只能念成「莉莉貝」，因此父母、祖父母很快地就喚她為「莉莉貝」，已故英國國王喬治六世曾經說過：「莉莉貝是我的驕傲，瑪格麗特是我的快樂來源」（Lilibet is my pride. Margaret is my joy）。

在菲立普親王過世以後，王室攝影師愛德華茲（Arthur Edwards）曾寫道，「我才意識到今後世界上再也不會有人喚她（指女王）『莉莉貝』。」「第6頁」指出，現在哈利與梅根為女兒取名莉莉貝，代表女王的小名將持續存在。

文章來源：Lilibet Diana – the name may turn out to be more of a curse than a blessing
文章來源：Prince Harry and Meghan's sweet nod to Doria in daughter's name Lilibet
文章來源：Why Meghan Markle, Prince Harry chose Lilibet Diana for baby girl’s name

英國王室真的種族歧視？內部文件曝光
心碎字條秘密道別菲立普 女王帶珍寶送老伴最後一程
葬禮暖心舉動致敬女王黛妃 英國人讚爆凱特：完美未來王后

(中時新聞網)

#莉莉貝 #哈利王子 #梅根 #女王 #女兒