端午連假即將到來，但今年碰上國內疫情爆發，政府和各界都大力宣導，非必要不要返鄉造成人流移動。一名女網友憂心表示，父親罹癌開刀在南部家中獨自生活，她一邊想著要照顧父親，一邊又看到政府宣傳，使她對於返鄉十分猶豫。對此，網友一面倒狂勸「快回家！」

原PO在臉書社團《爆怨2公社》說，自從疫情爆發後公司便停業，自己只能一直待在中部租屋處，透過外送勉強度日。但她想到南部家中還有位75歲的獨居老爸，由於癌症開刀體力沒那麼好，之前都是她每星期回家幫忙打點，碰上疫情，已一個月沒辦法回去。

眼看端午連假即將到來，另一方面，政府又宣導非必要不要回家，這讓原PO相當猶豫是否應該返鄉，照顧年邁的父親，「我整個都不知道到底該怎麼辦，唉！」

貼文曝光後，湧入千則網友留言，且都一面倒支持原PO回家照顧獨居老爸。網友紛紛表示，「該回去還是得回去啊」、「妳是情有可原，真的回去幫忙一下父親，記得幫老人家也準備一些防疫物品跟食品」、「妳不是非必要性，老爸爸需要妳，回去吧」、「只是非必要別回去，妳是有必要一定得回去，別被道德魔人情緒勒索了」、「75歲獨居老人，是該回家，趁現在剛好可以好好相處，加油，快回家吧！」

看到網上一片鼓勵和支持，原PO隨後回應，「真的非常謝謝大家能體諒！」表示將採取網友建議，先去做快篩再準備提早回家。

(中時新聞網)