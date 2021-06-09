中央研究院院士陳培哲因質疑國產疫苗，全採用蛋白質次單位疫苗技術，認為風險大，進而掀起言論風波，7日傳出陳培哲請辭國產疫苗審查委員會。《中時新聞網》專訪台北市議員戴錫欽，他表示此事件再次印證，政府在防疫政策上，到底是相信科學還是政治？此外他轟蔡政府，中央很多的質疑跟責難，都讓指揮中心公信力受到外界質疑，甚至面對國際間打壓反而是背道而馳。

【政新鮮】國產疫苗惹風波！綠打壓陳培哲專業 戴錫欽轟政府背道而馳

戴錫欽指出，陳培哲只不過是依序他醫學上專業，評論及擔心國產疫苗所使用的技術。他進一步說道，現階段許多民眾支持要有自己的生技產業，及支持自己的國產疫苗，未料卻因這議題，牴觸了中央論述成了逆時中，甚至成為被綠營打壓的對象。尚未解盲的國產疫苗，風險可說是非常高，對此戴錫欽分析兩點。

中研院院士陳培哲。（圖/報系資料照）

第一點若解盲失敗了，這些疫苗缺口如何填補，政府顯然未規劃，第二點就算成功了，如果無法獲得國際間認同，成為疫苗護照成員的話，大家會不會就是白忙一場。戴錫欽表示，從去年開始防疫以來，執政黨會透過某些媒體及側翼團體，針對特定人士進行攻擊及打壓，這種已經是屢見不鮮了。引用疫苗審查委員會召集人鍾飲文教授的說法，其實陳培哲院士早就在五月初已辭掉審查委員的角色，但因種種論述成被攻擊對象，還指控他違反倫理。

戴錫欽表示「所謂專業倫理，是指委員們在開會中討論議題及結論不對外發言，並不是指不能就自己的專業上面表達看法。」此外戴錫欽怒轟，這一部分的指控都是子烏虛有，更何況原是屬於機密的防疫委員的名單，為何會流露特定人士手裡，甚至成為打壓異己的炒作工具。

(中時新聞網)