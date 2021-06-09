徐若瑄8日晚間首度在IG直播，邀來林心如、梁靜茹及網紅那那大師同框直播。她們在鏡頭前，秀出居家打扮，幾乎全素顏的模樣，引起網友熱論，3位人母，透過直播在線上舉杯暢聊，頻頻分享近日來的居家生活、照顧小孩及音樂、戲劇等，互動逗趣。

在直播期間，許多演藝圈好友在線上互動，徐若瑄邀來范瑋琪（范范）加入直播聊天，這也是范范去年因口罩失言風波，遭網友撻伐，消失在螢光幕前1年多，范范在直播剛開始燈光很暗，幾乎看不清楚范范的臉，范范看似心情不錯，笑說很久沒用IG，略顯生疏，范范還打趣說躲在陽台聽她們直播聊天，范范一加入引起許多網友留言：「好想念范范」、「范范加油」。

徐若瑄熱情邀約范范獻唱，林心如大讚很喜歡范范〈到不了〉，當徐若瑄也拱范范清唱時，范范突然笑說最近很多網友想起這首歌，原因是網友會引用〈到不了〉來熱論「疫苗到不了」。

范范透露近來正讀師大EMBA，忙著撰寫論文階段，范范感嘆：「過去1年不小心出錯，說錯話，沈澱一下自己，有個機會來重拾書本，認識到一些跟這行業不一樣人和世界，都是很特別的收穫，以前唱歌唱了20年的歌，沒有機會跳到外面世界看一看。」

徐若瑄鼓勵范范：「沒有任何人、任何事情是完美的，那都過去了，我也犯過很多錯，好的壞的都過去了，要往前看，范范是心地很善良的人，我們都愛你。」豈料范瑋琪卻大嘆：「我回不去了。」她也透露說：「我很愛唱歌，但是會想到底還要不要再發表新歌。」透露一直都有創作，她坦言創作、發表新歌是2件不同的事情，甚至直呼很羨慕徐若瑄、林心如在職場呼風喚雨，范范直誇她們這麼多年來保持能量， 十分敬佩。

(中時 )