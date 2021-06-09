歐盟藥品管理局今天開始評估，美國莫德納藥廠的疫苗接種族群是否可擴大至12至17歲的青少年，預定在7月公布決定。

如果核准，將是歐盟繼輝瑞疫苗後，第二款批准用於青少年的疫苗。

歐盟藥管局（European Medicines Agency, EMA）今天發布新聞稿表示，已開始評估莫德納（Moderna）藥廠申請將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗使用範圍擴大到12至17歲的青少年。

EMA指出，莫德納目前在歐盟被授權用於18歲以上的族群，將加速評估莫德納所提出針對12至17歲族群的大型臨床研究的結果，預定7月公布決定。

當EMA做出決定後，將通知歐盟委員會，以正式發布適用27個成員國。

若EMA核准，將是歐盟繼5月批准美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech疫苗後，第二款可以用於青少年的疫苗。

莫德納6月7日表示，已向歐盟和加拿大提出申請，尋求將疫苗授權許可擴及青少年。並表示5月在一項針對3732名青少年進行的臨床試驗中，顯示對12到17歲的青少年有保護效力，同時也沒有出現最新或重大的安全問題。（編輯：陳政一）1100609

(中央社)