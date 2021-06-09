為雙打搭擋的哈薩克芮芭琪娜（Elena Rybakina）、俄羅斯帕維尤欽可娃（Anastasia Pavlyuchenkova），在2021年法國網球公開賽女單8強化友為敵，對彼此熟悉，讓兩人打出了一場超過2個半小時的三盤大戰，最終帕維尤欽可娃6比7（2）、6比2、9比7後來居上，生涯首闖四大賽女單4強。

在這場勝利之前，帕維尤欽可娃在四大賽單打8強賽的戰績是0勝6敗，其中包括2011年法網女單8強落敗，這次勝利女神終於站在她這邊，前一輪才直落二擊敗23座四大賽冠軍名將小威廉絲（Serena Williams）的芮芭琪娜，最後以雙發失誤，送雙打搭擋進入準決賽。

帕維尤欽可娃將和稍早獲勝的斯洛維尼亞選手席丹塞珂，爭取兩人第一張四大賽單打決賽的門票，也要再和帕維尤欽可娃「化敵為友」，台北時間9日晚間於女雙8強賽為晉級奮戰。

(中時 )