台語歌手蔡佳麟宣原訂7月24日將在台中舉行的「愛麟幸福」公益演唱會，豈料近來本體疫情升溫，8日宣布延期開唱，蔡佳麟表示很抱歉計畫趕不上變化，原訂7月的演唱會，因為疫情嚴峻，最重要的是給粉絲一個健康乾淨，不受感染的安全環境，讓大家能無後顧之憂的欣賞演唱會。主辦單位也提到因應疫情，目前還無法確定更改的日期，有最新的決定第一時間會立即的跟粉絲報告。

防疫期間，蔡佳麟足不出戶在家，開直播與紛絲分享，義賣衣服、舉行另類個唱，蔡家麟從小到大，從未完全待在家中近一個月沒外出，難得在家當煮夫，勤做美食給家人吃，讓自己胖了3公斤。他日前才在直播首次義賣，即售出30件衣服，所得將捐給蘇澳冬之陽愛心基金會，幫助失依的老人家，預告會再努力的繼續清倉義賣。

疫情蔓延，蔡佳麟在羅東開設的米家庄餐廳，自六月開始改為一週只營業六日兩天，只提供外帶，蔡佳麟坦言餐廳五月的收入剛好打平，但六月開始，已做好心理準備會賠錢，他不氣餒，想起摯愛母親的叮嚀，「世間借我們住沒幾年，要好好的把握」，處於非常時期，感謝員工們共體時艱，自己咬牙也要硬撐下去。

(中時 )