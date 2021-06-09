近來本土疫情升溫，全民居家防疫，閃靈的Freddy，雖然居家辦公沒有戴口罩的規定，但身為立委的他只要參與視訊會議，秉持過往工作一貫筆挺襯衫造型的他還是特別把口罩戴起來；有趣的是，鏡頭外的他下半身則穿短褲、拖鞋，個人風格明顯的「昶式居家ootd（Outfit of the Day）」成WFH造型最佳示範。

而十幾天WFH下來，Freddy坦言居家辦公反而工作時間更長，常常凌晨接緊急電話到深夜，然後處理各種大小跟疫情相關的醫療及諮詢問題，幾乎都從早忙到晚。此外，除了工作事宜外，「帶小孩」家務事也是WFH的重點工作之一，在家中客廳忙著開會的Freddy不時要一邊開會一邊勸導女兒不要入鏡，好男人居家味模樣十足。Freddy表示：「很感謝同事們的諒解及包容。」

除了一再提醒大家沒事不要出門，出門一定要戴罩外，團長Doris在加強居家防疫這塊也非常重視，他表示：「幾乎一小時就噴酒精一次！然後家中任何人如果有出門，回來一定要把外衣全部換掉拿去洗，背包、手機、隨身物品都要立刻消毒，而且不止是要洗手，最好是馬上洗澡！」同時，為了給防疫第一線人員打氣，主唱Freddy也特別與藥師公會合作，提供免費的醫用酒精給選區第一線的警消人員與里長們，提醒大家一齊團結防疫，度過難關。

(中時 )