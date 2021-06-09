雖然第一盤遇到亂流，不過德國男網選手小祖維瑞夫（Alexander Zverev）克服了考驗，6比4、6比1、6比1擊敗西班牙對手佛基納（Alejandro Davidovich Fokina）打進個人生涯第3個四大賽男單準決賽，也是第一次挺進到法國網球公開賽男單4強。

小祖維瑞夫是大會第6種子，面對生涯還沒輸過的佛基納，第一盤比較慢熱，開賽首個發球局就連掉3分出現破發點並失守，但很快下一個發球局就回破，5比3在邁向拿下首盤的發球局，小祖維瑞夫本戰第三度遭到破發，但他也很能在佛基納的發球局找到機會攻擊，還是再度回破並拿下第一盤。

挺過了第一盤的不順利，小祖維瑞夫拋開壓力放手一博，後兩盤自己的發球局都沒再出現破發點，也盡量減少不必要的失誤，花費1小時又38分鐘就取得4強席位。

這場比賽小祖維瑞夫非受迫性失誤只有16次，比佛基納的37次少了一半以上，更為穩定的表現是他能勝出的關鍵之一，將和希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、俄羅斯麥維德夫（Daniil Medvedev）之間的勝方爭搶決賽門票。

小祖維瑞夫去年美國網球公開賽獲得亞軍，今年澳洲網球公開賽也有4強賽事經驗，努力朝個人第一座四大賽冠軍努力。

(中時 )