為了解植物性飲食(Plant-based diet)、海鮮素(pescatarian diet)、低碳飲食與高蛋白飲食，四者在感染新冠肺炎的風險、染疫時病況嚴重程度與患病時間的長短，美國約翰霍普金斯大學組成的研究團隊，針對6個國家近3,000名參與者展開自陳報告調查，並使用多元邏輯式迴歸分析法分析所取得數據。結果發現，相較於低碳與高蛋白飲食參與者，採取植物性飲食或海鮮素的患者，轉為重症的風險皆降低逾5成。

這份研究已刊載於2021年5月份的《英國醫學期刊營養、預防與健康》。論文指出，急性呼吸道感染在全球死亡率與發病率的原因中，佔最主要因素。2020年3月11日，世界衛生組織宣布由新型冠狀病毒引發的呼吸道疾病，已成為全球大流行疾病。儘管穿戴個人防護裝備、保持社交距離與勤洗手等公共衛生措施，但新冠肺炎依舊在全球各地大規模地感染。

其中，又以醫療人員的感染風險為最高。雖然目前世界上許多國家為醫療人員接種疫苗；但隨著病毒不斷的變種與疫苗取得的挑戰，了解新冠肺炎的感染原因與相關風險因素，仍有助於保護民眾與醫療人員。

現有研究已發現，營養攝取對於新冠肺炎的感染、病情嚴重程度與染病時間，發揮著重要影響力。儘管研究已針對飲食習慣進行調查，卻沒有任何研究進行飲食模式與新冠肺炎關聯性的研究。

因此，為了解不同的飲食模式與營養攝取，對新冠肺炎感染風險、染疫時病況嚴重程度、染疫至康復所花時間等因素的影響，研究團隊針對法國、德國、義大利、西班牙、英國、美國的一線醫生與護理人員，進行新冠肺炎病例與對照組研究。

參加此次研究的志願者近3,000人；其中，568人為確診病例，2,316人為對照組。所有參與者並須完成自陳調查報告，時間為2020年7月17日至9月25日。問卷內容包括病史、藥物治療史、生活型態、新冠肺炎症狀，以及一份含蓋47項問題的飲食頻率問卷。

在研究團隊定義中，植物性飲食奶是以植物性食物為主，搭配少量動物性食物；海鮮素則是不攝取其他動物性肉類，改以海鮮替代肉類的素食者。

結果發現，在568名確診病例中，138人為重症患者，430人為輕症患者。經多元邏輯式迴歸分析法分析後，相較於低碳與高蛋白飲食者，採取植物性飲食的患者轉為重症的風險降低約73%，而採取海鮮素的患者則降低59%。反面來看，採取高蛋白或低碳飲食的患者，轉為重症的機率則是植物性飲食者的4倍。

研究團隊也發現，即使納入患者身體質量指數(BMI)以後，前述關聯性依舊存在。不過，該研究發現飲食模式並不會影響新冠肺炎患者的痊癒時間。

儘管這只是觀察性研究，無法說明為何植物性飲食與海鮮素飲食的患者較難轉為重症；但研究團隊認為，這是因為大量攝取蔬菜與水果，而這些食物富含維生素、營養素與礦物質，使得免疫系統能力得到提升。

當然，這項研究受限於參與者男性大於女性，使得研究結果在女性身上可能會出現偏差。此外，該研究數據取自自陳報告，倚賴個人回憶而非客觀評估，以及不同國家的飲食習慣不同，這些都可能影響實驗結。

但研究團隊強調，這項實驗仍指出，均衡而豐富、多元的飲食模式，可協助人們在不幸染疫時避免病況加重為重症。

(中時新聞網)