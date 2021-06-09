中央流行疫情指揮中心（指揮中心）五月十五日將雙北防疫警戒提升到三級，當天累計死亡數是十二人，確診數一千四百七十五例。短短三個禮拜後，六月六日累計死亡數飆到二百六十人，暴增了二十多倍，致死率達到二．一九％，超過全球平均，確診數更是破萬。

然而，造成３+11破口、買不到疫苗的蔡政府，卻沒有人道歉或下台。總統蔡英文六月五日談話稱「不捨」，但內容瑣碎空洞， 表情既冷漠又無愧意。人民到底要哀號得多大聲，才能傳進蔡政府的鐵石心腸？

衛福部長陳時中每天開記者會秀出各種圖表，但就是沒有死亡數驟升的曲線圖，這是疏漏還是故意？「宅神」朱學恆痛批，死上百人時，蔡英文不出面，高端疫苗股票一跌停就出來講話，其實蔡英文講了兩次話，但內容只是重述已經宣布的措施，接著呼籲團結，講了和沒講差不多。

蔡英文總是單向發表談話，不開記者會、不讓媒體詢問，躲在舒適圈裡說些文青囈語，流露出她對老百姓苦難的無感。蔡政府還有臉發動網軍側翼叫嚷「現在不是檢討的時候」、「過去一年半已經守得很好了」，不知反省至此，哪還有資格得到人民的信任？

若真如台北市長柯文哲所預言，今天台北的情況，三周後會在台灣其他地方重演。可怕的是，其他縣市的醫療資源遠遜於台北，許多偏鄉老年人口比例高，左鄰右舍來往熱絡，打麻將、泡茶、唱歌，容易像粽子般一傳染就是一大串，如果疫情爆發，災情絕對比雙北還慘。去年國外出現輪流用呼吸器、醫生被迫決定救誰、不救誰的人間煉獄，恐會在台灣上演。

這段期間雙北的因應做得很好，率先提升到三級警戒和公費打疫苗，馬上被中央跟進。各縣市也可超前部署，例如擴張醫療量能，醫院可先進行專責病房的改建，準備好增援的人手，還要大量採買篩劑、檢驗儀、防護裝備、呼吸器和血氧機等物資，並為大型集中檢疫所或加強版防疫旅館預做準備，一旦有需求即可上陣。

由於長者染疫風險高，里長必須確實掌握各區長者情況。許多長者有慢性病，需定期拿藥，指揮中心此時應下令，只要病情穩定，慢性處方箋就一次拿足三個月，免得民眾頻頻跑醫院。至於太過密集的移工宿舍，則必須疏散床位，作息分艙分流，加強出入管制。

日本送了一百二十四萬劑ＡＺ疫苗，美國也宣布捐七十五萬劑疫苗，加上之前買到的八十八萬劑，仍遠不及國內群體免疫所需的三千萬劑。至於二期試驗都沒完成的國產疫苗，也只能看民眾肯不肯當「白老鼠」了。

三級警戒延長至六月二十八日，代表愈多企業倒閉，愈多受薪階級存款見底，愈多生命面臨危機，蔡英文仍躲在舒適圈裡說些文青囈語，民眾如何能夠安心？

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(中時新聞網)