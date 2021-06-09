新冠肺炎確診死亡個案突破200人，三級警戒二度延期到6月28日，為了搶救哀鴻遍野的各行各業，行政院火速通過預算規模高達2,600億元的「紓困4.0」方案。然而，行政院這次除了新增家庭防疫補貼、中央勒令停業的企業補助，以及放寬自營工作者的補貼條件，其他內容幾乎與去年一模一樣，在野黨與勞團因此砲轟「根本是舊酒裝新瓶」。由於政策上路前，多名執政黨英系立委曾建議行政院「排富發現金」，最後定案仍有400萬名勞工慘遭放生，令他們相當無奈。

行政院長蘇貞昌以「開倉濟眾」形容紓困4.0，更表示預計有七百三十萬名勞工受惠。然而，根據主計總處最新統計，全台共有逾一千一百萬名就業勞工，也就是說，大約有四百萬名勞工慘遭紓困4.0排除在外，近日許多領不到補助的基層勞工，紛紛在社群網站怒嗆「繳稅不缺席，紓困沒我的！」

本刊調查，這四百萬名勞工中，不少人是弱勢中的弱勢。雖然紓困4.0擴大紓困對象，但對於夜市攤販、賣玉蘭花以及臨時工等「自營工作者」、「無一定雇主」兩大類族群，申請資格依舊限縮在「一一○年四月三十日已於職業工會參加勞工保險」；然而，有一定雇主的一般勞工，自己只需要負擔兩成的勞保保費；加入職業工會投保的勞工，則需自扛高達六成的保費，因此這兩大類族群中，許多人根本沒有能力投保而無法申請補助，成為勞動部紓困政策下的孤兒。

行政院長蘇貞昌在記者會上形容紓困4.0是「開倉濟眾」，言下之意對於此方案頗為滿意。（圖／行政院提供）

回顧去年的紓困政策，民進黨立委林淑芬曾指出，最弱勢、最底層的勞工沒有能力加入職業工會；而底層受僱者被停業（班），若老闆沒有申報，就領不到補助。她認為，今年三級警戒衝擊更大，應思考排富後全面性發放現金。

事實上，早在紓困4.0通過前，除了林淑芬外，包括陳明文、莊瑞雄、蔡易餘等十名執政黨立委就共同聲明，為避免出現「紓困孤兒」、簡化繁瑣的行政流程，行政院應設立排富條款，並以「加津貼」、「發現金」等方式，直接將一個月最低薪資的現金補貼，匯入勞工的帳戶，以加快紓困速度；國民黨立委林為洲與洪孟楷等人也疾呼「發放現金」，但都未獲蘇貞昌正面回應。

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(中時新聞網)