研發國產新冠疫苗的「高端疫苗」，股價連吃6根跌停板，一路從417元腰斬到207.5元，在中研院院士陳培哲請辭疫苗審查委員一職後，8日跌停打開攻上漲停，不過這段期間爆出來的炒股疑雲，宛如再現其母公司「基亞」7年前的狂瀉風暴。

本刊調查，高端和基亞董事長都由張世忠擔任，張家從監視器起家、轉投生技再跨足地產，淘金術相當犀利；而張世忠的妹婿黃子亮從基亞賺到錢後，大舉進軍房地產，外界傳聞黃子亮是甲桂林廣告、大隱開發董事長張裕能的大金主，對此張裕能表示，「他（黃子亮）沒投資我，我有投資他。」

為推動國產疫苗，總統蔡英文去年2月訪視高端，也帶動該公司股價。（圖／總統府提供）

上市公司「高端疫苗生物製劑股份有限公司」（高端，6547）研發的新冠國產疫苗，備受總統蔡英文厚愛，她去年2月訪視高端廠區後，高端股價從30多元一路上衝，今年5月13日一句「國產疫苗7月底開打」，高端股價又連漲3天，飆出417元的新高價。

然而，5月28日，高端迎來千萬劑政府大單的消息曝光後，引爆了小英政府「不買國際疫苗、護航國產疫苗」的民怨，高端股價瞬間變臉，連吃6根跌停板，期間逼得蔡英文不得不親上火線澄清，卻遭台北市長柯文哲揶揄「死百人蔡英文沒出來，高端跌停就開記者會。」

本刊調查，高端「暴起暴落」的股價，如同高端之前的母公司「基亞生物科技股份有限公司」（基亞，3176）。基亞7年前一度當上生技股王，創下468元高價，卻因為肝癌新藥解盲失敗，陷入20根跌停板風暴。

高端股價從30多元一路上揚至417元，直到上個月底高端公告和政府簽約引發民怨後，股價連吃6根跌停板。（圖／翻攝自Yahoo奇摩股市）

本刊調查，高端和基亞董事長都由張世忠擔任，張家從監視器起家、轉投生技再跨足地產，淘金術相當犀利，張世忠的胞妹張姿玲，是上市公司「云辰電子開發股份有限公司」（云辰，2390）的董座，而張姿玲的丈夫黃子亮則為統創建設總裁黃子亮，一家人的事業囊括生技、電子及地產業，但淘金手法卻充滿不少爭議。

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(中時新聞網)