研發國產新冠疫苗的「高端疫苗」，股價連吃6根跌停板，一路從417元腰斬到207.5元，終於在8日止跌，不過期間卻爆出炒股疑雲，宛如再現其母公司「基亞」7年前的狂瀉風暴。高端和基亞董事長都由張世忠擔任，張世忠的胞妹張姿玲，是上市公司「云辰電子」的董座，張姿玲的丈夫黃子亮則為「統創建設」總裁。

談起黃子亮夫婦的崛起，一名知情人士透露，1980年，當時就讀大一、才20歲的張姿玲，放棄學業，成立云辰。「她（張姿玲）算是繼承父親的事業，後來云辰轉型主攻監視器，則與張世忠有關。」原來，當時張世忠正在台灣大學醫學院念書，看到國中同學申請到一份關於防盜器的專利，認為「防盜器在景氣好的時候賣得好，景氣不好時賣得更好」，便鼓勵張姿玲切入。90年代，台灣經濟及股市齊漲，云辰因券商找上門，在1996年上櫃，成為台灣安控產業的首家掛牌公司，張姿玲也以年輕女董之姿嶄露頭角。

云辰除了推出安控設備，也隨著人工智慧物聯網應用興起，推動智慧家庭服務平台。（圖／周文龍攝、翻攝自云辰官網）

至於擅長投資的黃子亮，雖是文化大學觀光系畢業，卻未從事旅遊業，「張姿玲的事業經營不錯，讓他（黃子亮）可嘗試期貨及股票投資，還鑽研紫微斗數。」一名知情人士說。

從小在新北市板橋區江子翠長大的黃子亮，父親黃萬才曾任台北縣農會（現改制為新北市農會）和板橋農會理事長，也在地方政商圈頗有影響力，黃子亮因此被稱為「黃公子」。

當年，黃萬才在主管機關反對下，堅持興建樓高8層的板橋農會大樓，靠著出租替農會賺進不少收益，一名在地人士表示，「板橋農會是最有錢的農會，現在賣一包農藥就虧一包，賺錢都靠租金。」

「黃家以前務農，和雕刻大師朱銘曾是鄰居，黃萬才精通日語，曾經擔任翻譯和朱銘一起到日本，他們就住在江翠國中後面的小社區。黃子亮小時候，常穿著短褲養雞、摸魚、種地瓜，現在老家拆了，搬去新板特區豪宅了。」一名耆老表示，黃子亮目前是當地「潮和宮」委員，弟媳則在農會上班。

一名友人則表示，「黃子亮平時穿著『趴哩趴哩』，西裝都有特殊花紋或顏色，說是老婆選的，他的一頭白髮，有次還挑染了紫色。」

黃子亮的父親黃萬才曾擔任板橋農會理事長，任內為農會創造不少額外的收益來源，也奠定黃家在地方上的資源人脈。（圖／翻攝自Google Maps）

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(中時新聞網)