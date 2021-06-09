研發國產新冠疫苗的「高端疫苗」，股價連吃6根跌停板，一路從417元腰斬到207.5元，終於在8日止跌，不過期間卻爆出炒股疑雲，宛如再現其母公司「基亞」7年前的狂瀉風暴。

高端和基亞董事長都由張世忠擔任，張家從監視器起家、轉投生技再跨足地產，淘金術相當犀利。本刊調查，1999年，張世忠的胞妹上櫃公司云辰電子董座張姿玲拿到一份澳洲Progen生技公司抗癌新藥計畫，交給張世忠評估投資可能，張世忠認為值得考慮，從此云辰跨入生技業。張姿玲後來找來大同集團的林蔚山、幸福水泥的陳兩傳等人投資成立基亞；張世忠則請辭慈濟醫院泌尿科主任、慈濟大學醫學系主任，接掌基亞董事長。

資深生技業者表示，重組蛋白疫苗兼具穩定性與免疫效果顯著的優點，但缺點就是技術門檻較高，開發時間也較長。圖為高端疫苗。（圖／總統府提供）

基亞的成軍，一度激勵云辰股價。2000年5月間，云辰公告以1.1億元取得基亞17％股權，不到1個月，股價就漲到193元新高，之後卻如坐溜滑梯般，同年10月只剩60多元，引發投資人議論；不到3年，云辰又爆出涉及內線交易與炒股弊案，股價再度重挫，曾下殺到9.5元。

不過，基亞不受云辰影響。當時基亞研發鎖定肝癌新藥（PI-88）、溶瘤病毒新藥（OBP-301）及人體疫苗為主，2011年4月間獲衛生署通過進行臨床三期試驗後，同年11月以23.9元掛牌上櫃。

基亞於2011年11月底23.9元掛牌後，股價一路狂飆，2014年6月13日創歷史高價486元，但7月27日新藥解盲失敗，股價向下狂瀉。（圖／翻攝自Yahoo奇摩股市）

由於張世忠對於新藥研發的自信，讓基亞股價不斷盤高，2013年2月突破200元大關，更帶動一波生技股本夢比漲勢，2014年6月創下486元高價。不料，同年7月27日，基亞公告肝癌新藥解盲失敗，股價開始狂瀉，不少投資人苦吞20根跌停板，而之前傳出美國生物科技公司Biogen要以100億美元收購基亞的傳聞，也無疾而終。

基亞股價崩跌被疑為炒股、掛勾金主，儘管張世忠自清，並要檢調揪出禿鷹，但已挽回不了股民的信心。隨後，2017年間，基亞將成軍5年的「基亞疫苗」獨立分割，改名為「高端疫苗」，除由張世忠兼任董事長，並找來出身醫藥世家的陳燦堅當總經理，陸續引進流感疫苗、腸病毒疫苗、登革熱疫苗等，在新竹生醫園區興建疫苗工廠。

2014年基亞股價狂瀉後，不僅引發生技類股下跌，也使得云辰電子股價重挫，套牢不少投資人。（左2）張孜寧、（右2）黃子亮。（圖／翻攝自三立財經台）

去年新冠疫情爆發後，陳燦堅靠著人脈關係，2月16日便和美國國家衛生研究院簽訂合約，取得美國國衛院開發的新冠肺炎候選疫苗及相關生物材料，4天後，總統蔡英文親赴高端竹北廠，用行動力挺，期盼這宗台美疫苗合作案能夠早日開花結果。

5年虧掉一個資本額21億元的高端，在蔡英文加持下，就算去年虧損6.74億元、今年第一季虧損1.57億元，今年初開始價量齊揚驚驚漲，如今卻就像自由落體般，6月7日收盤價只剩207.5元，一周內狂瀉200多元。

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(中時新聞網)