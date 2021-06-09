1名網友半年前抓到前女友劈腿，分手後就沒了聯繫，但對方近日卻突然傳訊息說希望能幫忙載她去買新手機，甚至提到「我生日快到了，送我1支IPhone12當生日禮物好嗎？」他看清對方目的後氣得封鎖並PO文爆料；而女方看到文章後也不甘示弱發文回嗆「送禮物有很過分嗎？」還罵他是渣男，封鎖人還上網討拍。

該網友在臉書「匿名2公社」發文表示，他在半年前發現前女友與1名網友認識1周後，就私下到彰化單獨過夜，他後來心碎提出分手，2人半年來完全沒聯絡，但前女友近日卻突然傳訊息給他，對方開口就問他「明天下班有空嗎？能不能載我去買東西」，接著說因為她的IPhone11泡到水無法使用，需要買新手機。

1名網友半年前抓到前女友劈腿，分手後就沒了聯繫，但對方近日卻突然傳訊息說希望能幫忙載她去買新手機，甚至提到「我生日快到了，送我1支IPhone12當生日禮物好嗎？」（圖／翻攝自臉書「匿名2公社」）

該網友說，他當下回應前女友「妳找妳的『男友』陪妳去買呀」，對方則說與現任男友假日才會見面，但想要明天就去買，前女友最後甚至說「而且我生日快到了，你送我1支紫色IPhone12當生日禮物好嗎？」他得知對方目的後，氣得將對話截圖PO在網路，並怒嗆「真當天下男人都是妳的玩物嗎？已直接封鎖」。

不料貼文曝光後，該前女友竟也在同一臉書社團發文回嗆，「就算我曾經約網友出遊過夜又怎樣？在法律上有罪嗎？」（圖／翻攝自臉書「匿名2公社」）

不料貼文曝光後，該前女友竟也在同一臉書社團發文回嗆，「就算我曾經約網友出遊過夜又怎樣？在法律上有罪嗎？」還控告對方創業後都沒有時間陪她、冷落她，怒批「你封鎖我還上網討拍！若所有人知道你曾經用冷暴力的方式對我，看還有誰會替你講話！」網友們則一致認為前女友相當厚臉皮，劈腿相當理直氣壯。

(中時新聞網)