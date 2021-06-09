43歲女星侯怡君與66歲製作人蕭大陸愛情長跑20年，日前母親節發文更用「先生」稱呼男方，意外洩露蕭大陸已從男友升級老公，緊接著宣布兩人早在3年前已登記結婚，據悉會選在此時公布喜訊，主要是侯怡君已經懷有身孕。

根據《鏡週刊》報導，侯怡君身邊友人透露，她早就為了懷孕做準備已先凍卵，這3年嘗試在肚子上扎了無數的排卵針，終於在上個月透過試管成功受孕，和愛情長跑20年的蕭大陸有了愛的結晶，但礙於未滿3個月不能公開的習俗，對外一概宣稱「期待有小孩」，據悉侯怡君本來想等《多情城市》殺青後，才對外宣布結婚喜訊，但因為得知受孕成功的好消息，便忍不住在臉書上先放閃。

據悉，侯怡君和蕭大陸復合後，因為有共識想生小孩，便在桃園林口置產，兩人更趁著3年前某天都有空時，便牽手散步到林口戶政事務所登記，整個過程沒有浪漫儀式，因此只有身邊的親友知情，侯怡君在登記完後就進棚錄影，跟平常工作日沒有差異，行事可以說是相當低調，此外，身邊友人透露，侯怡君表示一直很想要女兒，還強調如果是雙胞胎更好。

對於傳出懷有身孕一事，侯怡君接受《中國時報》記者訪問時，只見她難掩喜悅之情表示：「真的很高興各位的關心！請大家一起為我集氣祝福！希望明年能一起快樂的慶祝母親節！」

(中時新聞網)