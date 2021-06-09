佳世達集團旗下工業電腦廠友通(2397)昨（8）日晚間召開重訊記者會，宣布擬以每股32元公開收購旗下工業自動化整合銷售通路商羅昇(8374)16％股權，以進一步結合雙方資源、加速智慧製造整合、增加投資收益。以羅昇8日收盤價27.4元計算，約溢價16.8％。

友通2019年10月斥資4.6億元參與羅昇私募，取得20.49％股權及過半董事席次，納為旗下子公司。爾後董事會2度通過在公開市場收購羅昇股票，目前持股增至35.2％，此次規畫透過公開收購進一步增加對羅昇持股，目標推升至過半的51.2％。

友通此次預計最高公開收購羅昇1萬7970張股票、約16％股權，預估總金額達5.75億元，若收購達約5613張、約5％股權即達公開收購最低門檻。此案預計9日前向金管會申報公告，最遲10日展開公開收購，收購截止日為7月29日。

佳世達暨友通董事長陳其宏表示，疫情推波助瀾加速工業4.0發展，製造業透過工廠自動化進行數位轉型。友通攜手羅昇提升營運技術（OT）軟硬體整合與擴大下游通路，結合集團艦隊成員在資訊技術（IT）與通訊技術（CT）優勢，提供製造業數位轉型一站式服務。

友通指出，智慧工廠是三大主力業務之一、亦是羅昇深耕多年的市場。與羅昇合作可延伸公司原有硬體優勢，提升智慧製造領域的整體範疇能力。因應疫情加速製造業數位轉型，雙方針對此波殷切的轉型需求，將持續協力邁進、共創市場新商機。

友通表示，羅昇深耕機電控制多年，代理歐日台逾30家知名自動化驅動控制系統、監控系統、傳動系統與流體元件系統等產品。此次公開收購除可增加投資收益外，亦將加速智慧製造應用整體整合，提供更完整的軟硬體服務，滿足製造業一站購足全方位解決方案需求。

由於國內疫情嚴峻，友通建議股東先洽詢往來券商或保管銀行的受理時間及申請參與應賣流程，並建議股東多加利用電話或電子（網路）申請方式參與公開收購應賣。若股東採行臨櫃辦理方式，請做好防疫措施、並注意自身健康安全。

(時報資訊)