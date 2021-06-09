苗栗電子廠發生移工群聚染疫事件，封測廠超豐(2441)歷時3天對全體員工普篩，最終確認有4名員工確診。公司表示，因快篩期間部份生產暫停及部分員工須居家隔離，生產人力減少估影響6月產量減少約10％，將待疫情控制後以增產及提高生產效率方式彌補。

超豐說明，5月24日有9名菲籍移工自同業離職、當晚入住公司承租宿舍，25日報到開始訓練，尚未進產線生產。公司防疫政策對員工每日量體溫，發現有1人發燒、送醫檢驗後確診，對此緊急匡列同宿舍15名員工及3名訓練員及親密友人送驗，其中8名移工確診。

超豐將確診員工送專職醫院醫治，檢驗陰性員工依規定送防疫旅館。為使疫情不再擴散，依公司決定自費進行全體員工快篩，6月5～7日完成快篩4264人次、高風險員工加做PCR檢驗208人次。其中，快篩陽性46人經2次PCR檢驗後，最終確認4人確診。

因應措施方面，超豐表示已匡列有風險員工，給予公假居家隔離。依經濟部及苗栗縣府規定，外籍員工仍需正常上班，但除上班外不得外出，由公司派員負責送餐。同時，公司及宿舍全面消毒，並進行高規格防疫措施，加強員工體溫量測，以達到疫情風險控制。

由於全體員工快篩期間部分生產暫停，以及此次染疫事件使部分員工必須居家隔離，生產人力因此減少，超豐預估影響6月產量減少約10％。減少產量將待疫情控制後，以增加產能及提高生產效率方式彌補。

(時報資訊)