金管會為鼓勵中小型投信業者參與「鼓勵投信躍進計畫」，宣布將在近期修正放寬相關指標規定，增訂中小型投信業者若符合放寬後評估指標標準及面向數，即可取得基本優惠措施，初步模擬篩選共有8家業者可望適用新標準。

金管會為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模、朝向國際化發展，2015年公布「鼓勵投信躍進計畫」，業者若符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失的「基本必要條件」，且在投研能力、國際布局及人才培育達到其中2面向要求，可提出認可申請。

不過，由於外界反應現行指標對於中小型投信業者較不易達成，為促使中小型投信業者積極參與，提升我國資產管理事業競爭力，金管會宣布將在近期修正，在既有計畫內容外增訂中小型投信業者適用的放寬後評估指標及面向，符合者可取得基本優惠措施。

證期局副局長郭佳君表示，此次針對中小型投信放寬部分評估指標，包括放寬「投研能力」近3年投研團隊平均人數標準，由原訂25人調降為15人，並刪除近1年資產規模須為正成長標準，僅要求須達整體市場規模成長率。

「國際布局」方面，金管會將國外資金委由投信業提供投資顧問服務，近一年平均顧問資產標準由至少180億元放寬為90億元，國外資金投資投信事業於境內發行投信基金，近1年平均投資金額由至少40億元放寬為20億元。

至於「人才培育」評估指標，對於培育內部人才費用，仍以投信事業稅後淨利1.5％為標準，但原100萬元下限放寬為50萬元。郭佳君表示，目前39家投信業者中，符合中小型定義者有30家，初步模擬合乎基本必要條件及放寬後指標者共有8家。

郭佳君表示，符合放寬後標準的中小型投信業者，可申請取得基本優惠措施，包括核准募集投資種類、範圍及比率不受現行相關規定限制基金，可申請募集ETF連結基金且投資主基金不以國內成分證券ETF為限，以利中小型投信業者發展具利基的創新基金。

(時報資訊)