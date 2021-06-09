金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年4月底，國銀對中小企業放款餘額突破8兆元、月增達385.97億元。合計前4月對中小企業新增放款達1920.38億元，已達年度目標新增3000億元的64.01％。

據金管會統計，截至4月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額67.39％、月增0.26個百分點，占民營企業放款餘額69.3％、月增0.24個百分點。中小企業平均逾放比0.34％，持平3月底表現。

銀行局副局長黃光熙表示，今年前4月對中小企業新增放款較多的前5大國銀，依序為華銀226.6億元、國泰世華銀192.55億元、中信銀188.69億元、合庫174.6億元、永豐銀173.47億元。

黃光熙表示，今年國銀對中小企業新增放款的目標金額為3000億元，金額與去年相同，前4月累計新增放款1920.38億元，達成率64.01％。未來將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(時報資訊)