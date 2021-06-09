臺北市立聯合醫院陽明院區昨晚傳出有5名醫護，緊急將急診室關閉至15日。對此，台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰也在臉書報平安，同時也替醫護人員打氣，「沒有不挨子彈的戰士」，呼籲疫情期間大家都要注意安全，好好照顧自己。

蘇一峰昨（8）日晚間在個人臉書表示，下午2點醫院急診室關閉了，「感謝大家的關心，蘇醫師目前沒事」。他透露自己常常幫忙當急診值班的人力，這次僥倖閃過一劫，目前懷疑確診同仁是幫重症病人插管被感染。

蘇一峰說，每個前線醫護都冒著風險在救人，「沒有不挨子彈的戰士」，呼籲大家疫情期間多多注意安全，好好照顧自己，「加油！替感染同仁加油，也替全台灣醫護加油！」

據了解，聯合醫院陽明院區於6月2日經119轉送收治1名確診個案，因病人狀況危急且加護病房滿床，因此由急診醫護人員緊急插管並轉送醫學中心，於急救、插管過程中，患者因嘔吐物噴濺造成部分醫護人員感染、確診，院方目前已緊急匡列急診相關人員採檢，並進行大規模清消，至15日止，急診以新冠肺炎診治及採檢為主，其他醫療服務暫緩。

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(中時新聞網)