美國疾病管制暨預防中心（CDC）7日正式放寬全球超過110國與地區的旅遊建議，包括將原先新冠風險列為「非常高」的日本調降為「高風險」，美國國務院也跟著下修對日本的旅遊警示，從原先的最高級別「不要前往」調降為「三思而後行」。目前CDC對台灣的新冠風險評估仍為「低」級別，國務院對台的旅遊警示仍維持在第3級「三思而後行」。

路透社報導，美國CDC周一正式在官網調降全球超過110國的「旅遊建議」，這份旅遊建議名單是根據當地新冠肺炎風險而訂，一共分為5級，由低而高依序分為「未知級別：不清楚新冠狀態」、「第1級別：低風險」、「第2級別：中等風險」、「第3級別：高風險」、「第4級別：非常高風險」。

在「未知級別」中，CDC建議民眾不要前往；「低風險級別」則建議民眾旅行前先完整接種疫苗；關於「中等風險級別」，除了要完整接種疫苗外，CDC也建議尚未接種疫苗、但是有新冠重症風險的民眾勿前往；「高風險級別」則建議未接種疫苗的民眾勿前往；「非常高風險級別」則建議所有旅客避免前往。

路透社指出，CDC的最新建議將61國從第4級別「非常高風險級別」調降，另外50地則被調降至「低風險」、「中等風險」，目前包括新加坡、以色列、南韓等都已被降至「低風險」級別，美國國務院的旅遊警示也相應調整，將新加坡、南韓等降至最低級別的第1級「行使正常預防措施」（Exercise Normal Precautions）。

值得注意的是，5月底CDC才將日本的新冠預警上升至「非常高風險」級別，國務院也將日本列入第4級別的「不要前往」，在東京奧運登場前夕，CDC也將日本新冠風險降至第3級「高風險」，國務院的旅遊警示跟著調降一級至第3級「三思而後行」。

台灣並未列入這一波鬆綁名單中，目前美國CDC對台灣的新冠風險評估仍然為「第1級別：低風險」，國務院對台灣的旅遊警示仍維持在第3級「三思而後行」。

(中時新聞網)