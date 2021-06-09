為鼓勵民眾就近買、安心取，統一超(2912)7-ELEVEN除在6100家門市主打「預約外帶自取」服務，亦整合2大智能數位服務「OPEN POINT APP」、「智FUN機」推動新一波防疫新生活對策，以低接觸、少群聚、就近買、安心吃4大訴求打造離家最近的O2O防疫服務平台。

端午連假將近，為鼓勵民眾就近買、安心取，7-ELEVEN於6100家門市主打「預約外帶自取」服務，並鼓勵使用3大低接觸支付工具(icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包)；7-ELEVEN亦整合2大智能數位服務「OPEN POINT APP」、「智FUN機」推動新一波防疫新生活對策，統一超表示，7-ELEVEN以數位化的OPEN POINT APP推動各項防疫新生活對策，像是串聯疾管家LINE官方帳號登入實聯制、攜手foodomo平台增外送懶人捷徑等，提升會員活躍度較去年成長3倍，即日起以獨家廣告行銷合作模式推出會員買富邦疫苗險、由OPEN POINT送10%點數回饋，且OPEN POINT APP自6月9日起以線上換、就近取的「點數商城」策略主打防疫物資免費換活動。

再者，7-ELEVEN積極布建衛星補給站「智FUN機」，從去年至今已倍增突破1000台，疫情期間滿足廠辦免外出用餐、居家防疫就近買所需，工廠、住宅社區的銷售量較疫情前成長10%，因應疫情，以智能分析調整商品結構，多達上百款商品組合變化、為全民物資補給最近的智能迷你無人店。

除豐富防疫物資商品結構，7-ELEVEN「智FUN機」積極推動多元支付工具，並鼓勵多加使用電子票證，如icash2.0、悠遊卡、一卡通，打造最安心、便利的物資補給服務平台。

(時報資訊)