聯博（BERNSTEIN）開出半導體晶圓代工大廠降評首槍，將苗頭對向二哥聯電（2303），認為儘管聯電營運動能還沒到頂，但各利多已陸續反映在市場預期中，不易再帶給投資人更多驚喜，呼籲客戶別等到曲終人散時才要離場，將投資評等降為「劣於大盤」，下修推測合理股價至40元。

BERNSTEIN對台股半導體投注一定研究心力，除聯電基本面研究外，也把台積電、聯發科納入研究範圍，年初喊出台積電800元股價預期時，一度是外資圈最高價；此次降評聯電，單挑外資券商幾乎一面倒的正向觀點，引起市場側目。

BERNSTEIN此次從2022年市況、2023年市況、現金股利續航力提出疑慮，並擬出四種情境分析，研判聯電來年每股純益相對市場估計值的上下檔空間：在單位售價漲幅、產能利用率全開（即重現2021年盛況）的最佳情形下，將比市場估計高出34％，但是，萬一產業出現修正，使聯電2021、2022年平均單位售價與產能利用率回歸歷史趨勢，最差情況下，2022年獲利恐比市場高度預期短少78％。

第一個疑慮來自，儘管晶圓代工產能持續短缺，聯電未來1～2個月可能再漲價，然BERNSTEIN認為這些情況已廣為市場預期。產業周期何時出現拐點還不清楚，必須緊盯第四季終端銷售狀況，BERNSTEIN提醒，大陸晶圓代工廠2022年將增加產能，加上面臨潛在需求修正，均可能使聯電2022年獲利表現無法滿足市場高期待。

其次，放眼2023年，聯電P6產能擴建計畫預計於2023年第二季投入生產，被市場寄予厚望，但BERNSTEIN認為，客戶承諾的定價與需求量，真要執行起來通常相對困難；另一方面，晶圓代工廠透過讓最多客戶享有產能，創造戰略價值，如果由客戶共同投資新產能，則可能傷害此一準則。

再者，雖然聯電現金股利誘人，BERNSTEIN對於聯電現金股利能否長期維持高昂水準，打上問號。BERNSTEIN指出，一旦暫時性的價格上漲因素消失，單位售價與現金利潤率也會隨之下滑；聯電較低的折舊費用有助維繫獲利與現金股利，然隨資本支出上揚，便可能壓縮每股純益與現金股利進步空間。

(工商 )