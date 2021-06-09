小編今天（9日）精選5件不可不知的國內外財經大事。因應落實疫情防範，目前1,930家上市櫃及興櫃公司股東會延後到7、8月，至於是否會改採線上股東會，要由主管機關裁示，初估1.1兆股利活水慘遭凍結。

【1】股東會遭疫情卡關 1.1兆股利活水凍結

新冠肺炎三級警戒管制延到6月28日，1,930家上市櫃及興櫃股東會延至7～8月舉辦，初估1.1兆股利活水慘遭凍結，眼看7月疫情仍難舒緩，發行公司紛紛表示，證期局應儘速與疫情指揮中心取得協調，讓股東會不要一延再延。

【2】半導體關鍵產業 優先列接種名單

國內疫情居高不下，各界關心國家關鍵產業的施打順序，根據經濟部規劃，半導體將列入優先接種名單，但並非最優先。

【3】環球晶 獲格芯8億美元大單

矽晶圓大廠環球晶8日與晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）簽署8億美元的合作協議長約，將增加12吋絕緣層上覆矽（silicon-on-insulator，SOI）矽晶圓產量、以及擴充環球晶在密蘇里州聖彼得斯現有晶圓廠的8吋SOI矽晶圓產能。長約中還包括未來數年預計將花費近2.1億美元的資本支出，為格芯位於紐約州與佛蒙特州的晶圓廠提供特製矽晶圓。

【4】晶片短缺 高盛估下半年好轉

全球晶片短缺對於美國製造業帶來嚴重衝擊，其中以汽車業受創最深。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，半導體短缺未來幾個月仍將持續影響市場，明年可能成為「日常挑戰」。投行高盛則預估，晶片荒最糟情況將很快結束，今年下半年應能看到改善。

【5】G7峰會聲明 將首提台海重要性

七大工業國集團（G7）領袖峰會11日登場，外界關注G7如何應對中國在東海及南海的活動、台灣問題以及新疆維吾爾自治區的人權問題。據《日本經濟新聞》8日報導，G7峰會會後聯合聲明將首度明確提及「台灣海峽和平穩定的重要性」，美國和日本盼望結合歐洲龍頭國家，遏止中國對台灣的壓力。

(中時新聞網)