封測大廠超豐電子傳出群聚染疫狀況，目前確診人數來到14人，超豐昨（8日）晚發布重訊說明此次事件，緣由為1名新進移工隱匿發燒症狀，並透過吃退燒藥、冰水洗臉等方式躲避體溫量測，導致公司無法在第一時間發現異常。

超豐表示，5月25日1名新進移工前往公司報到，並開始訓練，尚未進產線生產，因公司防疫政策每日對員工量體溫，發現員工出現發燒狀況，送醫檢驗後確診新冠肺炎，該員工承認其吃退燒藥及以冷水洗臉，導致公司未在第一時間發現異常。

超豐緊急匡列同宿舍15名員工及3名訓練員及親密朋友送檢，其中8名菲律賓籍員工確診，並送往專職醫院醫治，檢驗陰性之員工則依政府規定送防疫旅館，同時對全體員工進行普篩。

6月5日至7日完成全員普篩，總計3天完成快篩4,264人次及高風險員工加做PCR檢驗208人次；其中快篩陽性之46人，再經二次PCR 檢驗，最終確診為4人。

超豐採取因應措施，匡列有風險之員工，給與公假，居家隔離，公司及宿舍全面消毒，並進行高規格之防疫措施，加強員工體溫量測，同時依政府規定，外籍員工仍需正常上班，但除上班外不得外出，由公司派員負責送餐。

由於快篩期間部份生產線暫停及此次事件部份員工必須居家隔離，減少生產人力，超豐初估目前影響6月份產量約10%左右，減少之產量，將待疫情控制後，以增加產能及提高生產效率來彌補。

(中時新聞網)