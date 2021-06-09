本土疫情嚴峻，桃園市月初宣布美髮業停業至6月14日，但市長鄭文燦昨（8日）說若業者能遵守防疫規定，即可立即開業；不過桃園1名媳婦控訴開美髮院的婆婆因為多天停業在家太無聊，竟找員工們準備環島旅遊，婆婆遭家人制止還說「搞不好騎到苗栗就回來，不會真的環島」，讓她怒罵「要死自己死就好，不要害別人」。

1名網友在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她的婆婆是開理髮院的，因應政府宣布美髮業停業至6月14日，婆婆一直閒在家無所事事，竟提出要與員工們一起環島，完全不顧各地政府不斷宣導在家待著的想法，讓她聽聞後在網路怒罵「腦袋是裝屎嗎？這個假（停業）是用多少人命換來的」。

不過桃園1名媳婦控訴開美髮院的婆婆因為多天停業在家太無聊，竟找員工們準備環島旅遊，婆婆遭家人制止還說「搞不好騎到苗栗就回來，不會真的環島」。（圖／翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

該網友說，她的老公之後也勸媽媽不要去環島，沒想到對方還說「搞不好我們騎到苗栗就回來了，不一定會去環島」，讓她氣得再嗆婆婆「一點同理心都沒有，真的很生氣，要死自己死就好，不要害了別人」。

許多網友則留言幫忙罵原PO的婆婆，「你婆婆又再為解決台灣人口老化問題出一分綿力」、「讓她環島，然後家門不要讓她進來」、「快公佈姓名和照片，讓網友獵巫，看她還敢不敢」、「員工會想和她去環島才怪，叫她自己去啦」、「你婆婆是想那麼快當祖先嗎？」「沒事的，這應該是婆婆的最後一程了」、「檢舉他們！」

(中時新聞網)