台北晶華這道外賣的「川式麻婆龍蝦燴飯」，食譜配方來自日本「中華料理鐵人」陳建一。（圖／台北晶華酒店）

台北晶華外賣外送「日式龍蝦極品天丼」，澎湃形色很搶眼吸睛。（圖／台北晶華酒店）

「泰式黃金咖哩龍蝦飯」是泰菜餐廳中「黃金咖哩蟹」的「豪華升級版」。（圖／台北晶華酒店）

;台北晶華「義式經典番茄龍蝦細扁麵」有蒜香與九層塔香，並以爽口櫛瓜配香煎龍蝦。（圖／台北晶華酒店）

台北晶華外帶「粵式龍蝦伊府麵」是經典粵菜口味。（圖／台北晶華酒店）

民眾減少出門，居家宅食與外賣外帶外送市場持續增溫，台北晶華除架設全新「晶華美食到你家Take Regent Home」美食訂購平台，並宣布自今（6／9)日起推出超狂「加拿大龍蝦季」，嚴選鮮活肥美的加拿大龍蝦入饌，由館內主廚團隊聯手規劃粵、川、日、泰、義式等五款龍蝦料理，每款龍蝦料理原價980元，6月11日前於「晶華美食到你家Take Regent Home」官網預訂、即可享有限時優惠價680元，相當於69折優惠，6月30日前皆可取貨止，號召藉此吸引龍蝦控青睞全力擴大搶攻宅食經濟商機。

晶華「加拿大龍蝦季」推出的5款龍蝦菜餚有「粵式上湯龍蝦伊府麵」、「川式麻婆龍蝦燴飯」、「日式龍蝦極品天丼」、「泰式黃金咖哩龍蝦飯」，以及「義式經典番茄龍蝦筆管麵」。為方便消費者取餐，台北晶華酒店在飯店側門、中山北路二段39巷開設了「美食得來速」安心取餐區，免下車即可快速取餐。同時，晶華也有專屬外送團隊，提供「美食到府」服務，三公里內免費送到家中或是辦公室。

「牛排、龍蝦、吃到飽」為觀光飯店餐飲行銷的「誘客三法寶」，飯店或餐廳遇淡季或生意不佳時，祭出此「三寶」促銷，總是攻無不克、戰無不勝。防疫期間，所有飯店與餐飲業者僅能靠外賣與外送餐飲美食維持營運動能，台北晶華決定下重手以龍蝦結合折扣「搶進消費者家中餐桌」，擴大宅食市場市占。

台北晶華超狂「加拿大龍蝦季」選用的加拿大龍蝦，來自北美大西洋海域，外型飽滿結實、兩隻大螯為其顯著的特色，其肉質嫩滑彈牙、嘗來甜美細緻，市場上單隻購買價格動輒即上千元，如今限時優惠價680元，在市場投下震撼彈。

晶華「加拿大龍蝦季」菜色口味橫跨中、日、義、泰，中式，其中「川式麻婆龍蝦燴飯」是日本中華料理鐵人名廚陳建一客座台北晶華時留下來的食譜，先將龍蝦洗淨切半，放入熱鍋煎炸後與麻婆醬一同慢煮而成。陳建一傳授的「麻婆醬」是由蒜頭、薑片、甜麵醬、豆瓣醬、辣油、花椒粉等辛香醬料拌炒豬絞肉製成，龍蝦肉質Q彈，佐以滑順的豆腐與香甜的白米飯食用，可以感受到鮮香與麻辣交織的後勁。

粵式口味的「上湯龍蝦伊府麵」是以廣東料理中常見的伊麵與龍蝦結合，龍蝦先洗淨切半，放入鍋中輕炸瀝出，接著於鍋中爆香草菇並依序加入雞高湯、蠔油、伊麵及龍蝦一起拌炒煨煮收汁，過程中龍蝦的新鮮海味也會與麵條交融，綴上銀芽及韭黃，入口滿是鮮香。

「日式龍蝦極品天丼」的形色因大器舖滿澎湃配料而搶眼吸睛。有別於坊間的天婦羅丼飯，主廚特別將鮮蝦豪華升級為龍蝦，製作這道菜時，需先將龍蝦洗淨切半，裹上以麵粉、玉米粉、蛋黃及冰水調製的麵衣，放入180度油溫的特製炸油中酥炸瀝出，為求創造出完美的香氣與色澤，主廚特別以7：2：1的黃金比例調製的芥花油、胡麻油及黑芝麻油，搭配同樣裹粉酥炸的紫蘇葉、茄子、香菇、南瓜、地瓜及蓮藕，一同鋪在鬆軟的白飯上，盛盤後淋上以柴魚高湯、味醂、醬油、白糖慢熬而成的天婦羅醬汁，撲鼻的甜鹹香氣與豐盛的視覺享受讓人食指大動。

「泰式黃金咖哩龍蝦飯」是將館外自助餐廳泰市場餐檯上的人氣料理黃金咖哩蟹重新演繹，將洗淨對半切的龍蝦輕裹一層薄粉後炸熟瀝出，搭配的咖哩醬是先以洋蔥及蒜末炒軟，加入檸檬葉、紅咖哩炒出香味，再加入咖哩粉和椰漿煮至濃稠，最後加入魚露及糖調製，佐以新鮮時蔬與肥美龍蝦，鮮香撲鼻帶有微辣的口感充滿令人驚艷的層次。

「義式經典番茄龍蝦細扁麵」是先以橄欖油炒香大蒜及洋蔥，接著放入番茄丁拌炒，再加入番茄醬汁及細扁麵，最後放入香煎過的龍蝦，佐以爽口櫛瓜、綴上九層塔，道地義式風格。

(工商 )