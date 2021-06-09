新冠肺炎傳染力驚人，接種疫苗為防堵染疫解方，在各縣市疫苗分配數量稀少的情況下，新竹縣竹北市衛生所獲配179瓶AZ疫苗，實際上僅能使1790人受惠，但因所內自購1c.c針筒做出精準的抽取，才發揮了最大效益，多打了165人。

竹北市衛生所獲配179瓶AZ，考量施打時的誤差，依照官方數據推算僅能施打1790人，而5日竹北市衛生所在臉書專頁上發文分享實際接種人數卻達1955人，當時內文僅告知是抽取每一劑時都精準拿捏，並將剩餘的疫苗向額外的165人作施打，文章曝光後在網路上引發熱烈討論，不少網友大讚實在厲害，還讚譽展現客家的節儉精神。

新竹縣政府衛生局指出，中央所配發的AZ疫苗一瓶為6c.c.，每人所須施打劑量為0.5c.c.，中央所配給的注射針筒為3c.c.，在人力操作下，因刻度間距較小，難免多抽取，因此接種10人為基本數量，剩餘的一劑若不足一人份則只能丟棄。

然而，關鍵則在於竹北市衛生所自費購買1c.c.的注射針筒，該針筒的刻度較3c.c.精細，加上醫護人員的努力，就能更精準地抽出每人所需的0.5c.c.，以發揮最大的效益。

新竹縣縣長楊文科則表示，在中央配發疫苗數量仍不足時，竹北市衛生所施打的情況可說是發揮了客家人的精神，而該所細心和專注盡量不浪費藥劑做法，可給其他地區參考。

(中時新聞網)