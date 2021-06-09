【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】在1975年登場的JR九州「KIHA66.67形（キハ66.67形）」列車將在2021年6月30日退役，紀念這46年來的時光，JR九州推出了紀念票等商品與網路徵稿活動。
KIHA66.67形列車在1975年初登場時是在北九州・福岡地區的築豐本線行駛，2001年起轉移至「濱海快線（シーサイドライナー）」長崎本線、大村線、佐世保線服役。串連長崎市、佐世保市兩大都市的濱海快線也行經「豪斯登堡」，是備受人們喜愛的路段。
紀念這46年來的服役時光，JR九州推出了紀念車票等商品，車廂的部分零件也成為商品販售，讓鐵道迷帶回家永久收藏。JR九州長崎支社的官方twitter也發起hushtag「#ｷﾊ6667おもいで投稿」徵稿活動，吸引許多鐵道迷投稿和KIHA66.67形列車相關的照片和記事。JR九州長崎支社官方twitter追蹤人數在活動期間來到6667人，剛好成為KIHA66.67形列車退役前的一個亮點。
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
(中時新聞網)
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