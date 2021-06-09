日前有臉書粉絲專頁分享一份「黨的網紅側翼名單」，包括焦糖陳嘉行、眼球中央電視台、阿滴、鬼才阿水、女星鄭家純等。對此，陳嘉行表示，還是比較喜歡被叫1450或817，且自己已加入民進黨還被歸類成側翼，「我黨費不就繳心酸的嗎？」

臉書「工程師看政治」日前指出，這些側翼的風格作法各有不同；有些的貼文是100%謊話，有些則作文能力非常強，又有相當的專業背景，貼文內容常常半真半假，利用知識落差哄騙民眾，再利用文青式寫作打動人心，非常可怕，不能不防；有些是一般網紅，到了關鍵時刻就變身側翼，照黨分配下來的說帖，各自寫出對應的作文，維護黨的領導。

要看出誰是側翼，該粉專認為需要有背景知識，現在疫苗議題就是個很好的指標，只要看看誰在幫黨圓謊，千方百計擋疫苗，就可以看出誰是側翼。

對此，男星「焦糖」陳嘉行昨（8）日在臉書回應，「以後綠營側翼沒有我排前三名的文章就不要tag我了，那根本沒有參考價值」，且現在已經掛民進黨籍還被歸類成側翼，黨費不就繳心酸的嗎？「還是比較喜歡被叫1450或817啦，但這兩組數字是要出錢、出力才配擁有的殊榮。」

此事引發網友討論，在陳嘉行的貼文底下笑說，「林靜儀醫師當過立委都還是掛側翼，焦糖你還有很長的路要走啊」「你還不夠綠阿，才被歸類側翼」。不少網紅、名人也紛紛到「工程師看政治」的PO文下方留言，鬼才阿水Awater，說「突然就被肯定了，表示開心」；劉宇（四叉貓）則表示，「拜託把我排入名單中，我有藍勾勾」。

遭點名網紅紛紛到臉書粉專「工程師看政治」留言。（圖／摘自工程師看政治臉書）

(中時新聞網)