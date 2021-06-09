市場仍然缺乏題材帶動，使機構投資人縮手觀望，周二標普500指數幾近收平，仍無法刷新5月創下的歷史高點。散戶交易狂熱則持續帶動網路迷因股大漲。

周二收盤，道瓊工業平均指數跌30.42點或0.09%，為34,599.82點。

標普500指數漲不到1點，為4,227.26點，較5月7日創下的歷史高點（4,238.04點）還差約0.3%。

以科技股為主的那斯達克綜合指數漲0.31%，收在13,924.91點，亞馬遜和蘋果上揚帶來最大的提振。

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示：「我們正在等待通膨數據，等待更多聯準會的消息，還有等待財報季，今天沒有太多推動市場的消息，或許一直到7月4日假期結束後，當財報季開始時，我們都可能陷入這樣溫吞的格局」。

標普500指數11大類股以非必需消費品類股漲0.96%，表現最佳，其次為能源股漲0.88%。公用事業股下跌0.91%，表現最疲弱。

儘管交車傳出捷報，但特斯拉盤中仍由升轉跌，終場收跌近0.3%。該美國電動車大廠5月在中國交付33,463輛中國製電動車，較4月成長29%。

美國疾病管制和預防中心（CDC）放寬對61個國家的旅行建議，包括日本、法國、南非、加拿大、西班牙和義大利等，航空股應聲上揚。聯合航空收漲近0.8%，達美航空漲約2.1%。投銀Jefferies進一步看好國際和商務旅行，亦為達美航空股價帶來提振。

波音微升0.04%。此前西南航空表示，基於旅行需求升溫，公司訂購最小型737 Max飛機的訂單將增加約逾30架。

Reddit網路鄉民引爆的交易狂熱似乎蔓延到其他股票，尤其是Clover Health和溫蒂漢堡（Wendy's）。醫療保健新創公司Clover Health終場收漲約86%，在那斯達克指數成份股中漲幅最大，盤中更一度飆升100%。速食連鎖店溫蒂漢堡股價大漲25.85%。

其他迷因股亦表現強勁，GameStop Corp漲逾7%，該公司將於周三盤後公布季報。Bed Bath & Beyond Inc漲逾8%，Workhorse Group漲近12%。

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示，迷因股成為市場交投熱區，這些股票正在取代加密貨幣成為潮流，這都是超寬鬆貨幣政策的結果。

美國證券交易委員會周一表示，該監管機關正密切關注這一波市場動盪，如發現任何擾亂市場、操縱交易等不法行為，將採取行動保護散戶投資人。

市場將密切關注聯準會於6月15、16日舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，以試圖從中尋找央行官員就通膨情勢和貨幣政策釋出的信號。聯準會數位官員近來的談話顯示，該央行將開始讓市場為其縮減QE做準備。

(時報資訊)