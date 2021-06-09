封裝廠超豐因為外籍移工確診新冠肺炎（COVID-19），並進行全體員工快篩，預估影響6月營收約10％幅度。超豐指出，因快篩期間部份生產會暫停及此次事件使部份員工必須居家隔離，減少生產之人力，預估影響6月份產量，約減少10％左右。減少之產量，將待疫情控制後，以增加產能及提高生產效率來彌補。

超豐因5月24日新報到之菲律賓籍員工，於6月1日確診，6月2日又增加同宿舍8人確診，公司於6月5日至6月7日全體員工(包含本籍、外籍員工)及常駐供應商人員進行快篩。

超豐表示，5月24日有9位菲律賓籍之移工，由同業離職，於晚間入住本公司承租之宿舍，於5月25日至公司報到，並開始訓練，尚未進產線生產，因公司防疫政策對員工每日量體溫，發現一員發燒，送醫檢驗後COVID-19確診。該員工承認其吃退燒藥及以冷水洗臉，導致公司未在第一時間發現異常，緊急匡列同宿舍15名員工及3名訓練員及親密朋友送檢，其中8名菲律賓籍員工確診。確診員工送專職醫院醫治，檢驗陰性之員工則依政府規定送防疫旅館。

為使疫情不再擴散，使員工有安全安心的工作環境，超豐立即決定由公司付費，進行全公司員工快篩。6月5日至6月7日三天普篩，確診COVID-19為4人。超豐表示，三天完成快篩4,264人次及高風險員工加做PCR檢驗208人次；其中快篩陽性之46人，再經二次PCR 檢驗，最終確診為4人。

超豐因應措施包括匡列有風險之員工，給與公假，居家隔離。依經濟部及苗栗縣政府之規定，外籍員工仍需正常上班，但除上班外不得外出，由公司派員負責送餐。公司及宿舍全面消毒，並進行高規格之防疫措施，加強員工體溫量測，以達到疫情風險之控制。

對超豐影響部份，因快篩期間部份生產會暫停及此次事件使部份員工必須居家隔離，減少生產之人力，預估影響6月份產量，約減少10％左右。減少之產量，將待疫情控制後，以增加產能及提高生產效率來彌補。

(工商 )