【政新鮮】國產疫苗惹風波！綠打壓陳培哲專業 戴錫欽轟政府背道而馳

中研院院士陳培哲近日屢對政府的防疫政策與疫苗提出建言，更自爆已辭去國產疫苗審委，指該委員會已不能維持獨立性與專業性，點名最大困難就是來自總統蔡英文。此言一出引起外界熱議。國民黨立委李德維表示，如今政府只剩下歌功頌德，唯唯諾諾的聲音，陳培哲則始終踩穩專業、出於良心的表現，讓他不禁感嘆「國家需要更多陳培哲」。

李德維昨日（8）在臉書發文表示，陳培哲事件引起軒然大波，如果還不明白發生什麼事的朋友，可以試著把「陳培哲」三字，換成「管中閔」，因為兩人做的事、遭受的待遇、黑暗力量的手法套路，都是一模一樣的。

李德維指出，管中閔當選台大校長，破壞了某些人精心鋪排的權力結構，陳培哲以權威之姿直指國產疫苗缺失，痛陳匆忙上市之不可行，擋人財路不在話下。仔細審視，如今對於陳的攻擊，完全沒有專業上的論辯，只有各種人格毀滅，於是你就知道，他講的是對的，或者至少相對於總統蔡英文，與前副總統陳建仁的「花式無下限護航」，陳終究踩穩自己的專業，講出自己的良心。

李德維強調，事件發生前他已多次表達擔心，中央流行疫情指揮中心做出這麼多詭異決策，是否內部的專業意見，科學意見都被壓制？而陳培哲則凸顯了疫苗開發決策，也已經淪為一言堂：「你要嘛閉嘴，要嘛就走人！」只是不料下場竟堪比退出黑社會。李直言，或許就因身邊只剩歌功頌德、唯唯諾諾的聲音，讓蔡英文對於國產疫苗有這麼深的執念，甚至明示暗示，對獨立審查下指導棋，下軍令狀，揠「苗」助長；但民眾應該有選擇的權利，不該被當白老鼠。

(中時新聞網)