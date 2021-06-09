繼2日國內出現首例接種AZ併發血栓個案後，昨（8日）再增1例疑血栓併血小板低下症候群的嚴重不良反應事件通報。中山醫學大學附設醫院副院長巫康熙表示，台灣打AZ疫苗的人數增多，出現「血栓併血小板低下症候群」的人恐也變多，提醒大家接種完疫苗4至28天後出現頭痛、腹痛、下肢痛、胸痛和瘀青等症狀者快就醫。

醫師巫康熙昨在臉書發文分享，打疫苗是控制新冠肺炎疫情很重要的方法，在歐洲和美國的報告，施打AZ或嬌生2家以腺病毒載體設計的疫苗後，發生罕見血栓及血小板低下的狀況，稱為「血栓併血小板低下症候群」。

巫康熙表示，台灣接種疫苗的人越來越多，也出現了「血栓併血小板低下症候群」的病患，而這個狀況隨著打此類疫苗的人增多，此症候群的病患預期可能也會增多。

巫康熙指出，一般打完疫苗可能發燒、全身痠痛，但狀況多在兩天內改善，若接種AZ或嬌生疫苗後4至28天發生「嚴重持續頭痛、視力改變或癲癇（腦靜脈竇血栓可能症狀）」、「嚴重且持續腹痛24小時以上（腹內靜脈血栓可能症狀）」、「下肢腫脹或疼痛（深層靜脈血栓症狀）」、「嚴重胸痛或呼吸困難（肺栓塞可能症狀）」、「 莫名的瘀青或出血（血小板低下可能症狀）」等五大症狀，建議立刻就醫撿查。

(中時新聞網)